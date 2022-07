Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Lovende reacties voor Fabio Jakobsen en huilende ploeggenoot in Tour de France

Over Fabio Jakobsen klinken er the day after nog altijd lovende reacties. De wielrenner werd gisteren de meest besproken renner van de bergetappe in de Tour de France. Niet omdat hij won, maar eigenlijk een nog grotere prestatie leverde.

Fabio Jakobsen werd namelijk laatste. Het was secondewerk, maar de renner uit Heukelum bereikte net op tijd de finish van de zeventiende etappe in de Tour de France. De Nederlandse sprinter van Quick-Step – Alpha Vinyl reed eenzaam voor de bezemwagen uit. En dat terwijl de tijd die hij had om te finishen, iets meer dan 37 minuten na ritwinnaar Tadej Pogacar, wegtikte. Fel aangemoedigd door begeleiders en fans haalde Jakobsen het, met een marge van amper 15 seconden.

Ploeggenoten wachten op Fabio Jakobsen

Een nog mooier beeld gaven ploeggenoten Yves Lampaert en Florian Sénéchal. Een meter na de finish in Peyragudes in de Pyreneeën, op een landingsbaan waar in de jaren negentig nog scenes voor de James Bond-film Tomorrow Never Dies werden opgenomen, wachtten de twee Fabio Jakobsen op. De Nederlander werd door het duo geholpen om de tijdslimiet halen. Jakobsen kreeg echter het idee dat hij kansloos was en gaf Lampaert en Sénéchal de zegen om zelf de tijd te gaan halen. Moederziel alleen kwam hij vervolgens over de finish. Toch nog nét op tijd.



Het was misschien wel het spannendste moment van de zeventiende Touretappe: de finish van Fabio Jakobsen, 16 seconden voor het verstrijken van de tijdslimiet. Het zorgde voor hevige emoties bij zijn ploeggenoot Florian Sénéchal.https://t.co/8Mqu1aZIVj — NOS Sport (@NOSsport) July 20, 2022

De Fransman Sénéchal was ontroerd toen Jakobsen net op tijd de streep passeerde. En voor de camera zelfs in tranen: „Hij is mijn vriend en ik geef alles voor hem”, zei hij. „Ik heb hem verteld dat hij zijn grenzen moest verleggen.”

Horror-crash in Polen

Dat doet Fabio Jakobsen sowieso al natuurlijk, als je terugdenkt aan zijn horrorcrash in de Ronde van Polen in 2020. Hij liep toen levensgevaarlijke verwondingen op. Het is op zich al een wonder dat hij in de Tour de France aanwezig is en in de eerste week nog een sprintetappe won ook. Dat hij in de bergen, waar Fabio Jakobsen maar moeilijk tegenop komt, tot het gaatje gaat, heeft alles te maken met de slotrit op zondag. Op de Champs-Élysées in Parijs draait het traditioneel uit op een massasprint. Jakobsen heeft een grote droom: daar winnen.

Fabio Jakobsen was zelf niet in staat om een reactie te geven na de finish. Hij bedankte enkele uren na de etappe zijn ploeggenoten via Twitter. „Vanuit mijn hart houd ik van jullie, jongens. Bedankt voor vandaag”, richtte hij zich tot die hem samen met anderen van de ploeg stonden op te wachten bij de finish.



En vandaag? Bergen voor Fabio Jakobsen

Vandaag is waarschijnlijk een zelfde beeld te zien. Er wacht nogmaals een loodzware beproeving met de laatste Pyreneeënrit. Maar zoals gemeld, Fabio Jakobsen is er alles aan gelegen om de Tour uit te rijden. Enigszins hersteld was hij ‘s avonds om 22.00 uur nog wel in staat om te praten met Herman van der Zandt in het napraat-programma De Avondetappe.



Fabio Jakobsen wilde vandaag eigenlijk niet met de media praten. Maar kijk eens: daar zit-ie, met @HermanvdZandt. Ze blikken terug op zijn bizarre etappe. "Dit is de Tour, dit hoort erbij. Ik wilde niet opgeven. Morgen gaat lastig zijn, maar geef ik weer niet op."#tdf2022 pic.twitter.com/4SomnLCJok — NOS Wielrennen (@NOSwielrennen) July 20, 2022

Wielerliefhebbers en iedereen die zijn moedige strijd op televisie zag, hebben alleen maar diep respect voor de sympathieke renner. Een overzichtje van enkele mooie reacties.



Tegen een reclamebord hing tachtig kilo pijn. Column:https://t.co/fW1F3kWhqE — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) July 20, 2022



