Schokkend relaas van arts bij Beau over gokverslaving: ‘Zijn milt moest er zelfs uit’

„Sinds de legalisering van online gokken doen goksites er alles aan om zoveel mogelijk mensen aan het gokken te krijgen.” Zo begon Beau van Erven Dorens gisteravond aan zijn onderwerp ver gokverslaving. In zijn talkshow Beau had hij voormalige gokverslaafde Marcel van den Top en verslavingsarts Marcel Marijnissen uitgenodigd om uit te leggen wat een gokverslaving doet.

„Overal zie je reclames in het straatbeeld en commercials op internet en tv”, zei Beau. „Vaak met een BN’er in de hoofdrol.” Zo zagen en zien we onder meer Hans Klok, Andy van der Meijde, Dick Advocaat, Wesley Sneijder en Sjaak Zwart. Volgens de tv-gastheer is het aantal mensen met een gokverslaving sinds de legalisering in oktober drastisch gestegen. Een stijging tot zelfs 50 procent ten opzichte van een jaar eerder, ziet bijvoorbeeld verslavingskliniek Hervitas.

Irritatie om reclames online gokken

Als Marcel van den Top, die acht jaar lang een flinke gokverslaving had, reclames van online gokken ziet, „krijgt hij een gevoel van irritatie”, geeft hij aan tafel bij Beau toe. „Ik kan het pareren, in die gelukzalige omstandigheid ben ik nu wel. Maar het irriteert me. Het wordt gebracht alsof online gokken hartstikke leuk is. De commercials worden gepresenteerd met veel toeters en bellen.”

Van den Top had een baan bij een bloemenveiling. „Daar begon ik vroeg en was ik op tijd klaar.” Wat hij daarna met zijn tijd ging doen, kunnen we wel raden. „Daarna ben ik de geneugtes van het leven wel kwijtgeraakt”, gaf de ex-gokker toe, net als dat hij nog enkele keren in zijn gokverslaving terugviel. „Ik ging een beetje als een kluizenaar leven.” Hij denkt dat hij meer dan 100.000 euro heeft vergokt, vaak tot totaal blut aan toe („dan had ik ook geen geld meer voor een kraslot”).



Marcel was 15 jaar lang verslaafd aan gokken, nu waarschuwt hij anderen voor de gevaren. Sinds online gokken legaal is ziet arts Marcel Marijnissen het aantal verslaafden toenemen.

Schokkend verhaal over gokverslaving

Verslavingsarts Marcel Marijnissen van Hervitas ziet vooral een toename van mannelijke jongeren die aan een gokverslaving lijden. „In 80 procent van de gevallen gaat het daarbij om online gokken.” Geen fijne berichten natuurlijk, maar Marijnissen maakte vooral indruk met een verhaal over ‘gezondheid’ (juist het tegenovergestelde eigenlijk) bij een gokverslaving. Hij maakt de vreemdste dan wel beroerdste dingen mee.

„Bij een gokverslaving denk je er niet gelijk aan dat mensen lichamelijk er slecht aan toe zijn”, zei Marijnissen. Zijn voorbeeld was echter schrijnend: „Ik heb een jonge student gezien in de tijd dat je met een ov-studentenkaart met de trein het hele land door kon. Die ging naar fysieke gokhallen. Op het moment dat hij er te vaak, werd ie eruit gekickt. Maar dan ging hij weer van Groningen naar Maastricht. Hij leefde op Red Bull, ging niet naar de tandarts en at verder niet. De jongen ontwikkelde een kaakabces, liep door en uiteindelijk ging dat abces naar z’n milt. De milt moest verwijderd worden. En uiteindelijk kreeg hij zelfs nog een hersenabces. Toen kwam hij pas bij ons…”



Eerst lachgas, nu #gokverslaving bij #beau. Uitstekend! Die stortvloed aan reclames van uitgerangeerde voetballers zijn mij 'n doorn in het oog. Het wakkert de verslaving bij hen die daar gevoelig voor zijn, aan. Om over de ellende die verslaving teweeg brengt nog maar te zwijgen



Respect voor collega @MarcelvandenTop die bij #Beau zijn verhaal vertelde en anderen wijst op de gevaren van een gokverslaving

Metro maakte eerder een verhaal met een persoon, Marco, de leed aan een ernstige gokverslaving: „Na de geboorte van onze zoon ging ik meteen gokken.”

Wil je Beau terugkijken? Dat kan hier.