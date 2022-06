Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Thaise overheid deelt gratis wietplanten uit, maar high worden op straat nog steeds verboden

In Thailand vindt vandaag een bijzondere weggeefactie plaats. De regering deelt namelijk een miljoen gratis wietplanten uit als onderdeel van een campagne om een grotere cannabisindustrie op te zetten.

De teelt van cannabis is nog maar net gelegaliseerd in Thailand, maar de overheid laat er geen gras over groeien. Door het uitdelen van gratis wietplanten hoopt de overheid een lucratieve cannabisindustrie op te zetten in het land en toeristen aan te trekken met nieuwe producten die THC (het stofje in cannabis waar je high van wordt) bevatten.

Kweken van wietplanten legaal

Gisteren werd het kweken van wietplanten officieel legaal. En daar blijft het niet bij: de regering heeft ook meer dan 3000 gevangenen vrijgelaten die zaten opgesloten voor het kweken en handelen van wiet toen dit nog illegaal was. De minister van Gezondheidszorg, Anutin Charnvirakul, kondigde eerder via Facebook aan dat het legaliseren van het telen van wietplanten meer dan 7 miljard baht (zo’n 190 miljoen euro) per jaar kan opleveren.

Eerder besloot de Thaise overheid al om medicinale cannabis legaal te maken. Het legaliseren van de teelt van wiet is een volgende stap in de richting van een grotere cannabisindustrie.

Wiet roken in openbaar nog steeds verboden

Hoewel de regering op het gebied van cannabis steeds minder streng lijkt te worden, betekent dit niet dat iedere Thai nu zomaar een jointje mag opsteken. De nieuwe wetgeving beperkt de consumptie van cannabis nog altijd alleen tot medicinaal gebruikt en het gebruik ervan in voedsel. Ook mag er niet meer dan 0,2 procent THC in de producten zitten. Ter vergelijking: in normale wiet zit tussen de 5 en 35 procent THC. Op al het andere gebruik van wiet in het openbaar staan nog steeds hoge boetes of zelfs celstraffen.

En ook nu er wietplanten uitgedeeld worden benadrukt minister Charnvirakul nog maar eens een keer dat het niet de bedoeling is dat mensen massaal wiet gaan roken. „Ga vooral niet zelf gebruiken en vervolgens lachend thuis niks zitten doen”, zei hij.

Om te kunnen garanderen dat mensen de gratis wietplanten niet zullen misbruiken, moeten wietkwekers hun planten registeren in een speciale app van de overheid. Volgens Charnvirakul is de app al miljoenen keren gedownload.