Verontwaardigde reacties op ‘heftige’ stalkingszaak Zeeman Confronteert: ‘Politie, doe iets!’

De aflevering van Zeeman Confronteert van gisteravond riep bij kijkers nogal wat verontwaardigde reacties op. Het verhaal van de 29-jarige Rafaela die jarenlang wordt gestalkt door haar ex, grijpt mensen aan het hart. En kijkers verbazen zich dat de politie niet ingrijpt en dat zelfs de reclassering de stalker waarschuwt voor het programma.

Thijs Zeeman noemt het verhaal van Rafaela en haar ex-partner Maarten „een van de heftigste zaken ooit”. Hun relatie was er eentje van gewelddadige aard. Nadat Rafaela de relatie verbreekt, volgt er een langdurig stalkproces. Metro sprak eerder met Thijs Zeeman over zijn nieuwe seizoen van Zeeman Confronteert waarbij hij de confrontatie aangaat met stalkers. Uit een eerdere aflevering bleek al dat niet iedere stalker hetzelfde is en niets is wat het lijkt.



Na het lezen van de tweets nu maar even #zeemanconfronteert. Als ik dit zie blijf toch maar voor altijd single. — Rosanne (@Rosanne_2304) June 14, 2022



Je zou bijna willen zeggen, ‘eindelijk’ weer een reguliere stalker. Maar wat een verschrikkelijk heftige aflevering dit, wat een gek die Maarten. En waar is de politie hier? #zeemanconfronteert — Niels (@nielshb2000) June 14, 2022

Stalker Maarten terroriseert leven van ex Rafaela

Achtervolgingen, obsessief bellen en berichten, agressie, intimidatie, Rafaela heeft er allemaal mee te maken. De aflevering laat zien hoe ziekelijk stalking kan zijn en welke extreme wendingen dit kan aannemen. Maarten haalt Rafaela’s huis leeg, steekt de banden van haar auto lek en sticht zelfs brand in haar auto. Ook plaatst hij continu tracers onder haar auto zodat hij haar in de gaten kan houden en kan opzoeken. Rafaela moest meerdere keren onderduiken.

De stalker houdt zijn slachtoffer 24/7 in de gaten. Rafaela leeft iedere dag in angst en omschrijft dat ze in een „overleefmodus” zit. Ook haar vriendenkring lijdt onder de acties van Maarten, die zelfs twee mannelijke vrienden van haar in elkaar sloeg.



Even serieus. Waar is de politie man. Dit is echt fucking heftig.. #zeemanconfronteert — 🖤🤍 (@xxxKiimm) June 14, 2022

Absurde stalkingzaak Zeeman Confronteert

Het voormalige koppel heeft ook een zoontje samen, die meegetrokken wordt in de stalking-taferelen. Maarten betrekt zelfs zijn kind zelfs bij een drugsdeal. Hun zoon lijdt volgens de moeder onder de situatie.

In de uitzending ziet de kijker de absurde acties van Maarten. Hoe hij de banden lek steekt van zijn ex en van een goede vriendin van haar. Hoe hij haar belaagt, intimideert en bedreigt met de dood. Opvallend is dat Maarten al best vaak met de politie in aanraking kwam. Hij wordt gearresteerd, krijgt contactverboden opgelegd en er worden meerdere aangiften tegen hem gedaan. Maar al die dingen weerhouden hem er niet van Rafaela te blijven stalken.



Wat een stuk verdriet die Maarten. #zeemanconfronteert — Juliette Reukema (@JulietteReukema) June 14, 2022

Verontwaardigde reacties op rol van reclassering en politie

Het is vrij bizar dat Maarten, na zijn arrestatie, er via de reclassering achterkomt dat Zeeman Confronteert achter hem aanzit. Dat belemmert een onderzoek en confrontatie met de stalker. Uiteindelijk kiezen de makers ervoor om zijn moeder confronteren met de daden van haar zoon. Zij blijkt ten einde raad door het gedrag van haar kind.



Er volgt een kort telefoongesprek tussen Zeeman en Maarten, dat weinig oplevert. De aflevering eindigt met een bericht dat Maarten, samen met zijn advocaat, met de programmamakers wilde praten. Echter haakte hij af. Rafaela laat via een bericht weten dat de stalking gestopt is.

Uit de reacties op social media blijkt vooral dat mensen schrikken van de zaak rondom Maarten en het feit dat hij grotendeels vrij rondloopt. Ook verbaast het kijkers dat de reclassering de stalker uiteindelijk waarschuwt en hem hiermee dus in de kaart speelt. Kijkers prijzen dan ook de programmamakers die er klaarblijkelijk in slaagden om het stalken te stoppen.



Dus een camera krijgt meer voor elkaar dan de politie. Ik verbaas me daar elke keer over. #zeemanconfronteert — Ryanne ter Locht (@arnhemsryantje) June 14, 2022



#zeemanconfronteert hoezo kan de politie niets doen. Wat een zieke man. — LosBramosz (@Bram33209556) June 14, 2022



Politie, rechters en reclassering … kansloos en amateurs in dit soort situaties dit is geen stalken maar een psychopaat achter je broek… #zeemanconfronteert — Jessika de Bruin ♋️ 〰️ ➖➰ (@jessikad_de) June 14, 2022



Vernielingen aan je auto door stalkers doet de politie niks mee, achtervolgen, schreeuwen, roddelen , spullen laten verdwijnen en bedreigingen. Ook nu weer een voorbeeld op tv die helaas, herkenbaar is. Justitie is bagger in dit land voor slachtoffers.#zeemanconfronteert — Monique Kermisattractie 2.0 (@moeva18) June 14, 2022

Wil je Zeeman Confronteert terugkijken? Je vindt de aflevering van gisteravond hier.