Kijkers smullen van ‘stoïcijnse’ Rutger in Kasteelvrouwe Emmy: ‘Beter dan Chateau Meiland’

Het programma Kasteelvrouwe Emmy doet je wellicht denken aan een andere familie die ooit een chateau in Frankrijk begon. Maar kijkers smullen toch ook van dit chaotische project op televisie. En dan blijkt vooral man Rutger bij velen de show te stelen, die met tegenzin achter de chaotische praktijken van zijn vrouw aanloopt.

Wellicht krijg je een déjà vu naar de familie Meiland. Maar Omroep Max volgde voor dit programma de chateau-perikelen van Emmy Postma. Die met veel overtuiging een chambre d’hotes in Frankrijk begint. Partner Rutger ziet haar ambitie totaal niet zitten, maar blijkt het favoriete personage van kijkers. Commentator André van Duin praat het geheel aan elkaar.

Kijkers smullen van Rutger in Kasteelvrouwe Emmy

Want waar Emmy ietwat chaotisch en ongecontroleerd een bouwval probeert op te knappen, moppert en wandelt Rutger door het beeld heen. Kijkers prijzen zijn geduld en relaxte houding ondanks de ideeën van Emmy.

Op social media wordt de aflevering van gisteravond veelvoudig besproken. „Hilarisch”, „Rutger lekker stoïcijns” en „heerlijke televisie” klinkt het online. Het programma is volgens een kijker het ultieme voorbeeld van „slow tv op z’n best”. Want veel actie is er niet, maar dat is voor de meeste kijkers juist extra vermakelijk.



#KasteelvrouweEmmy is hilarisch. Wat loopt ze te klagen en te mekkeren. Rutger lekker stoïcijns. — Anton Bodbijl (@AntonBodbijl) June 14, 2022



Emmy? Nee. Ik kijk dit eigenlijk voor Rutger😬 #KasteelvrouweEmmy — Michael 🇳🇱🇪🇺🇺🇦 (@msnijboon) June 14, 2022



Mooi dat er zulke mensen zijn, het maakt heerlijke televisie maar ik ben blij dat ik er alleen naar hoef te kijken…😬 #kasteelvrouweEmmy — Thijs Lippie (@ThijsLippie) June 14, 2022

Kasteelvrouwe Emmy nieuwe Chateau Meiland?

Emmy is een portret op zich en volgens sommigen vooral uit op een flinke duit verdienen. Zo krijgt ze een paniekaanval in haar eigen Glamping-tent en is haar chateau nog een aardige bouwval als ze haar gasten ontvangt.

Rutger slaat nog even een kruisje als hij volgens Emmy de verkeerde lampen heeft gehaald. Hij doet het niet snel goed volgens de eigenaresse en bij hem druipt dan ook de tegenzin er vanaf, wat tot hilariteit leidt bij kijkers.

We zullen zien waar dit Franse avontuur strandt en of Rutger nog eens een keertje zijn geduld verliest. Volgende week nodigt Rutger in ieder geval zijn „Gooische vriendjes” uit die, volgens de preview, het hele chateau overnemen. Dat belooft wat.



Kasteelvrouwe Emmy..

Medelijden met meneer Emmy..

Gelukkig getrouwd..#kasteelvrouweEmmy — Marie-Claire (@Dapperdikkerdje) June 14, 2022



Ja, ik vermaak me met types zoals Emmy en Rutger. Het straalt toch een zekere joie de vivre en ‘chic bohémien’ uit…😄 En ‘ontbeert’ zéker de geur van doorgekookte bloemkool en stenen tuinen.😉#KasteelvrouweEmmy — M.Dentz (@marijkedentz) June 14, 2022



#kasteelvrouweemmy Slow tv op z'n best. Na het indraaien van een lamp, een plant in de moestuin naar rechts leggen of het scheef opzetten van een Glamping-tent, is het even uitrusten. Zelfs de hond ligt uitgevloerd! — TeaTree (@MeneerTBoom) June 15, 2022



Geweldig programma! 10x leuker als die aanstellerige Meilandjes. Rutger is de relaxtheid zelfve 😄 #kasteelvrouweemmy — Markusjes (@Markusjes1) June 14, 2022

Wil je Kasteelvrouwe Emmy terugkijken? De aflevering van gisteravond vind je hier.