Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bizarre plottwist in Zeeman Confronteert: ‘Reversed stalking’

Lichten die opeens aangaan midden in de nacht, gekke filmpje die plots afspelen en zelfs doodsbedreigingen via Google. Het is de thuissituatie van de 26-jarige Charissa, die al jarenlang gestalkt wordt door een anoniem persoon. Thijs Zeeman en zijn team lossen de zaak op in de laatste aflevering van Zeeman Confronteert.

In de fragmenten zien kijkers hoe de stalker de familie via Google bedreigt met de ergste dingen. Als de dochter van Charissa een video aan het kijken is, speelt er plots een video af over de dood. Maar ook gaan de lichten in het huis van het gezin soms ‘s nachts aan, waardoor de 6-jarige dochter van Charissa en Youri niet kan slapen.

Zeeman confronteert

„Hij heeft via Google gezegd dat hij haar wel een keer komt ophalen uit school en dat hij haar gaat verkrachten”, vertelt Charissa in het programma. „Dat heeft zij gehoord. Ze was echt bang.”

Het gaat zelfs zo ver dat de dochter van Charissa zelfs even naar haar stiefmoeder moet om bij te komen. Dat vindt ook haar partner Youri heel heftig. „Je wilt haar het liefste bij je hebben, maar je moet toch nadenken.”

Bizarre plottwist

De stalker drijft Charissa tot waanzin. De 26-jarige heeft een moeilijke jeugd achter de rug en is dus wel gewend aan wat bagage. „Maar dit houdt niemand lang vol. Ik heb af en toe met het idee rondgelopen om mezelf wat aan te doen. Maar dat kan niet, vanwege mijn dochter”, vertelt de zichtbaar geëmotioneerde Charissa.

Tot nu toe is de ex van Charissa altijd beschuldigd. Daar snapt hij zelf niets van. „Ik heb altijd gezegd: nee, ik ben het niet. Ik weet van niks.” En inderdaad: uit intensief onderzoek van Zeeman en zijn team blijkt dat hij er niet achter zit.

IP-adres

Voor de familie is Youri de reddende engel. Hij is namelijk degene die de accountgegevens van zijn familie weer weet te deblokkeren. Maar voor Zeeman en zijn team is hij juist verdacht. „Het moet iemand zijn met ICT-kennis”, vertelt Zeeman. Bovendien is het iemand dichtbij de familie moet staan. Na veel onderzoek weet het team van Zeeman het daadwerkelijke IP-adres van de stalker te achterhalen. Wat blijkt? Het is inderdaad Youri.

Als Zeeman het moeilijke nieuws aan Charissa verkondigt, lijkt het niet aan te komen. „Dat vind ik heel moeilijk te geloven, eerlijk gezegd”, luidt haar reactie. En ondanks dat er aantoonbaar bewijs is gevonden dat hij de stalker is, ontkent Youri alles.

Reversed stalking

De grote verrassing van de aflevering volgt aan het eind, wanneer kijkers lezen dat Charissa nog steeds samen is met Youri. Dat vinden veel kijkers een bizarre plottwist. Sommigen denken zelfs dat de twee hebben samengespannen om de ex van Charissa zwart te maken. „Dus zij schakelt Thijs Zeeman in en haar eigen man komt naar boven als stalker maar ze gelooft het niet. Dan is zij net zo koekoek als Youri toch?”, klinkt het op Twitter. Een andere kijker stelt zelfs dat er sprake is van ‘reversed stalking’. „Eén groot complot”, noemt hij het.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik hoop ergens dat die ex een rechtzaak tegen hen aanspant na alles wat ze hem hebben aangedaan #zeemanconfronteert — Marie (@MarieWatchesTv) May 24, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het zijn dus een stelletje labiele zieke mensen bij elkaar. Keihard bewijs, maar Cherissa en de vader blijven Youri verdedigen. Heb intens veel medelijden met haar ex. Mn medelijden met Cherissa is inmiddels wel verdwenen… #zeemanconfronteert — Niels (@nielshb2000) May 24, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#zeemanconfronteert zij wist ervan, 1 groot complot om zo die EX aan te pakken, reversed stalking. Dat hele gezin moet de bak in geflikkerd worden, idioten. — JHMW (@JHMW1) May 24, 2022

De uitzending van Zeeman Confronteert is terug te kijken via Videoland.