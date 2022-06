Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Squid Game wordt ‘echt’ in nieuwe Netflix-realityshow

Netflix heeft een casting call gedaan voor een nieuwe realityserie, gebaseerd op de Zuid-Koreaanse serie Squid Game.

Jawel, Netflix laat normale stervelingen het tegen elkaar opnemen in spelletjes die gebaseerd zijn op de serie. De show gaat Squid Game: The Challenge heten.

Word miljonair in reality-show van Netflix

De bedoeling is dat Squid Game: The Challenge de grootste reality-tv-productie ooit wordt. Maar liefst 456 deelnemers strijden dan ook om een flinke prijzenpot. De winnaar loopt weg met 4,37 miljoen euro.

Net als in de serie worden mensen getest op hun karakter, inzet, allianties en strategie door middel van spellen. Een deel ervan zijn overgenomen uit de serie, maar er zijn ook nieuwe uitdagingen.

Squid Game-ironie

De ironie is dat Squid Game (de serie) juist kritisch is richting het kapitalisme. Nu gaat de streamingservice dus kapitaliseren op de populariteit van de serie door precies hetzelfde te doen. Wellicht wordt dit nog aangekaart.

Maar geen zorgen dat er doden vallen. Volgens Netflix is het ergste wat spelers kan overkomen dat ze zonder centen naar huis moeten. Maar een paar miljoen is wel de moeite waard om over lijken te gaan, toch?

Wanneer de realityshow wordt opgenomen of uitgezonden, is nog niet bekend. Tot die tijd kunnen we uitkijken naar seizoen twee van Squid Game, dat afgelopen weekend is aangekondigd.

Schrijf je in voor The Challenge

‘The Front Man’ verwelkomt in ieder geval kandidaten van over de hele wereld. Engels spreken is wel een vereiste (hoewel het leuker zou zijn als je een spoedcursus Zuid-Koreaans moet nemen). Je kan je dus vanaf nu aanmelden op SquidGameCasting.com. Mocht dat lukken, laat het ons weten, want dan volgen we je op de voet. De voorwaarden zijn overigens vrij extreem. Maar goed, je moet wat over hebben voor zo’n prijzenpot.

Squid Game is Netflix’ populairste serie aller tijden, met meer dan 1,65 miljard kijkuren in de eerste 28 dagen na de première in september 2021. Er is veel controverse geweest over de serie omdat het kinderen tot ‘zieke spelletjes’ toe zet. Maar het is geen kinderserie; dus die bal ligt wat ons betreft bij paps en mams.