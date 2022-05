Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zeeman Confronteert: Stalkers is terug met een nieuw seizoen: ‘Het spectaculairste tot nu toe’

Ieder jaar krijgen zo’n tienduizenden Nederlanders te maken met langdurig stalken. Maar slachtoffers van stalking kunnen bijna nergens terecht. Gelukkig is daar Thijs Zeeman. De misdaadjournalist en presentator schiet in zijn programma ‘Zeeman Confronteert: Stalkers’ slachtoffers te hulp. Nu is hij terug met een nieuwe reeks van het RTL 5-programma. Dat laat wederom zien hoe stroef en intensief het onderzoeken van stalking is.

Samen met zijn team zet Zeeman zich in om bewijs tegen stalkers te verzamelen en daarmee slachtoffers te helpen. Ter ere van de nieuwe reeks, die vanaf dinsdag wekelijks te zien is op RTL 5, spreekt Metro met Zeeman en vertelt hij alles over het nieuwe seizoen van ‘Zeeman Confronteert: Stalkers’.

Zeeman Confronteert: Stalkers volgt Suzie

In de eerste aflevering van de nieuwe reeks Zeeman Confronteert: Stalkers zie je Suzie, die wordt gestalkt door haar ex Jan. „Hij is continu in haar omgeving en bracht ook vernielingen aan. Voornamelijk aan haar auto. Voor ons was het een duidelijke opdracht, maar ook een lastige. Zo konden we, doordat haar auto niet altijd op dezelfde plek stond, moeilijk camera’s op haar auto richten. Maar we móesten vaststellen dat Jan haar inderdaad stalkte.” Dat heeft geleid tot intensieve observaties vertelt Zeeman. „Uiteindelijk hebben we hem op heterdaad kunnen betrappen. En dat is het resultaat van intensief onderzoek. Daar zijn we trots op.”

Omdat elke zaak anders is, doet het team van Zeeman Confronteert: Stalkers op basis van maatwerk onderzoek: „In het geval van Suzie was het belangrijk om vast te stellen dat Jan haar stalkte. Dit is een zaak waarbij heel duidelijk werd hoe beangstigend stalking is. Dat je continu iemand in je omgeving hebt die jou in de gaten houdt. En ook als de stalker er niet is, blijft het altijd in het hoofd van het slachtoffer spoken.” Zeeman vertelt dat Jan bezeten was geraakt door Suzie: „Dat werd in de confrontatie met hem duidelijk. ‘Ze is in mijn kop gaan zitten’, zei hij tegen mij.”

🕵️‍♂️ Wat kun je verwachten van de nieuwe reeks van Zeeman Confronteert: Stalkers? Zeeman vertelt: „Ik denk dat het de meest diverse reeks is die we ooit gemaakt hebben. Alle vormen van stalking komen voorbij, en dat heeft soms de meest bizarre uitkomst. Zo hebben we de onschuld van een veroordeelde stalker kunnen bewijzen.”

‘Ons team is uitgegroeid tot een soort onderzoeksinstituut voor stalking’

Stalking is een groot probleem. Dat merken Zeeman en zijn team ook. Zo hebben ze voor het nieuwe seizoen van Zeeman Confronteert: Stalkers ruim 200 aanmeldingen gekregen. „Daar zitten natuurlijk ook aanmeldingen tussen die niet kloppen, of zaken die voor ons te lastig zijn om te onderzoeken. Die pakken we wel aan, maar of dat voor dit seizoen al lukt, is altijd maar de vraag.” Maar inmiddels is, door het programma, het team uitgegroeid tot een soort onderzoeksinstituut voor stalking, legt Zeeman uit. „De politie wil het echt wel aanpakken, maar de capaciteit is er gewoon niet. Daarbij is het een heel intensief en langdurig proces om stalking te bewijzen. Wij zijn al zo lang met dit onderwerp bezig, waardoor wij wel in staat om dingen op te lossen, de stalker te vinden en een methode aan te bieden die helpt met het laten stoppen van de dader.”

Om die reden zijn Zeeman, zijn team en het programma een toevoeging op het bestaande systeem, vindt hij. Een paar dingen moeten overigens duidelijk zijn: „De politie is er om dit soort zaken op te lossen en we vinden dat iedereen in het geval van stalking aangifte moet doen. Daarbij kunnen wíj alleen degenen helpen die aangifte gedaan hebben, en we brengen hun zaken nooit in gevaar.” Het programma zoekt daarom samenwerking met de politie, en zij ook met hén. „Langzamerhand lopen we samen op om stalking aan te pakken.”

Team van specialisten is cruciaal

Nico van den Dries, die je ook in het programma ziet, is hoofdonderzoeker. „En we hebben een team van observanten”, vertelt Zeeman. „Ook werken we met specialisten die digitaal onderzoek doen: wie gaat er bijvoorbeeld schuil achter bepaalde internetposts? Dat zoeken zij uit.” Met onder andere deze methodes hopen ze 100 procent bewijs te vinden om vermeende daders aan te merken als de stalker. „In dat opzicht zijn wij net zo goed als iedereen gebonden aan de wet. Dus die 100 procent aan bewijs is cruciaal, anders kunnen we ons programma niet uitzenden.”

🤔 Wat kun je doen tegen stalking? Volgens Zeeman kun je een aantal dingen doen. „Zorg dat je in ieder geval alles heel goed documenteert. Houd een logboek bij, waarin je heel duidelijk kunt stellen wat er gebeurt. Doe ook aangifte, meerdere keren als het moet. Of benader ons. En dat is geen borstklopperij, maar misschien kunnen wij helpen of het samen met de politie onderzoeken. Gezien hoe het nu is gesteld, is dit denk ik de beste route.” Er bestaan verschillende soorten stalkers. Metro zette ze eerder al eens op een rij.

Het kan zo zijn dat de politie een zaak overneemt nadat Zeeman en zijn team het bewijs hebben aangeleverd: „Maar wij bieden de stalkers ook psychologische hulp aan. Stalking is namelijk een misdrijf wat vaak voortkomt vanuit iemands problematiek. Na de confrontatie krijgen zij ook altijd de kans om zich te verdedigen tegen het bewijsmateriaal, of een weerwoord te uiten. Als je dit soort programma’s maakt, betekent het namelijk niet dat het stopt na een confrontatie of een uitzending. Dat geldt overigens ook voor de slachtoffers die wij helpen.”

Vaak stopt de stalking, maar het kan ook zijn dat Zeeman en het team opnieuw moeten ingrijpen: „Maar dat is dan zonder camera. Wij zijn namelijk de verantwoordelijkheid aangegaan om deze zaken aan te nemen, en dat is een verantwoordelijkheid die soms nog heel lang doorspeelt”, vertelt Zeeman.

‘Van minuut tot minuut wisten we waar de stalker uithing’

Maar het is ontzettend moeilijk om iemand in een positie te krijgen waarop iemand aangesproken kan worden, legt Zeeman uit. „Je ziet ook echt dat de kracht van ons team naar voren kwam in de confrontatie van Jan in de eerste aflevering. Van minuut tot minuut wisten we waar hij uithing, en we hadden een goed plan opgesteld waarbij we meerdere opties voor de confrontatie hadden.” En dan is de confrontatie daar, die ook voor Zeeman natuurlijk spannend is. „Ik heb altijd de hoop dat ik wat langer met iemand in gesprek kan gaan tijdens de confrontatie, maar het is ieder z’n keuze om het niet aan te gaan. Maar stalkers schrikken er altijd van dat ik opeens voor hun neus sta met bewijsmateriaal.”

Zeeman vertelt dat zijn programma de afgelopen jaren wordt aangemerkt als ‘spectaculaire, bizarre televisie’. „Ik moet zeggen dat we daar weer in geslaagd zijn. Dat zeg ik met trots, maar ook met zorg. Want hoe spectaculair onze afleveringen ook kunnen worden, het gaat wel om échte mensen.” Maar, voegt Zeeman toe: „Ik vind dit wel het spectaculairste seizoen tot nu toe.” Dat belooft dus wat. Trots op het nieuwe seizoen is Zeeman zeker, vertelt hij. „We hebben hele ingewikkelde onderzoeken tot een goed einde gebracht.”

‘Zeeman Confronteert: Stalkers’ wordt geproduceerd door No Pictures Please en is vanaf dinsdag 10 mei negen weken lang om 20.30 uur te zien bij RTL 5.