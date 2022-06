Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Boer geïntimideerd na toezegging tot gesprek met landbouwminister: ‘Vreest voor wat er op zijn erf gebeurt’

Er is flink wat te doen om de stikstof in ons land. Het kabinet maakt daar allerlei plannen voor, om de uitstoot terug te dringen, maar de meningen zijn verdeeld. Aan de ene kant staan de mensen die vinden dat er juist iets aan gedaan moet worden, aan de andere kant staan de bouwers, de boeren en de ondernemers die vrezen voor hun inkomsten en de vele regels. Waar sommigen van de tegenstanders ministers bedreigen en thuis opzoeken, staan anderen juist open voor een gesprek. Maar de boer die met landbouwminister Henk Staghouwer in gesprek wilde gaan, ontvangt nu zélf intimiderende berichten.

De berichten die binnenkomen zijn zeker niet vriendelijk van aard, laat voorlichter Johannes de Vries van de ChristenUnie weten. De toon is intimiderend en de boer voelt zich niet meer prettig bij de afspraak met Staghouwer. Aanstaande vrijdag zouden de boer en de minister praten over de stikstofplannen, op de boerderij van de boer in Renswoude.

Boer wil in gesprek met Henk Staghouwer, wordt ernstig bedreigd

De betreffende boer ontvangt sinds vorige week steeds meer berichten die volgens de ChristenUnie, die het bezoek had georganiseerd, intimiderend van aard zijn. „De boer zelf zegt dat hij vreest voor wat er op zijn erf gebeurt als we het bezoek door laten gaan”, zegt De Vries. „Dit raakt echt de veiligheid van de boer.”

Het gaat om Jos Verdam, zelf als gemeenteraadslid ook betrokken bij de ChristenUnie. Hij wilde volgens de partij het gesprek met de landbouw-minister graag faciliteren. Hij is zelf namelijk kritisch op de kabinetsplannen met betrekking tot stikstof en wil juist daarom graag het gesprek – samen met andere boeren – met de minister aangaan.

Bedreigingen

Het lijkt steeds vaker voor te komen dat mensen die het ergens niet mee eens zijn, dat uiten via bedreigingen. Zo stonden er afgelopen weekend een aantal boeren op de stoep bij minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof). De boeren bezochten de privéwoning om Van der Wal een brief aan te bieden, waarin haar wordt gevraagd om „gezien de ontstane situatie per direct ontslag te nemen”.

Minister Van der Wal liet weten erg geschrokken te zijn van het onverwachte bezoek. „Mijn kinderen staan te trillen.” Ditzelfde probleem hebben wij voorgelegd aan ons panel van experts. Morgen vind je hier de reactie van deskundigen op de stelling ‘Actiegroepen die politici thuis opzoeken, moeten (strenger) worden bestraft’.