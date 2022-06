Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Pijnlijk gesprek in Lang Leve de Liefde: ‘Ik vind je niet knap of sexy’

Liefde hangt in de lucht. Priscilla en Björn hebben hun vierdaagse overnachting volgemaakt in Lang Leve de Liefde. Maar hoe zit het met de andere kandidaten uit het programma? Bij Rotterdammers Patrick en Simone springt de vonk er in ieder geval nog niet direct vanaf. En bij Emma en Mark ontstaat een pijnlijk gesprek als één van hen zich wel heel eerlijk uitspreekt.

Dat Patrick al 18 jaar zonder relatie door het leven gaat, is voor Simone nou niet bepaald een turn-on. Haar mond valt dan ook open als haar date deze bekentenis doet. „Maar er komt toch wel iemand voorbij?”, vraagt ze vol verbazing. De laatste relatie van Patrick was een vakantieliefde. Ook daar lijkt Simone niet echt van onder de indruk. „Hoe lang dan?” Als Patrick haar vertelt dat het om 3 jaar gaat, zien we de opluchting op het gezicht van Simone.

Maar als de twee vervolgens in een vraag-antwoord spelletje terecht komen, is het weer raak. Simone is niet erg onder de indruk als Patrick haar vertelt dat hij haar ogen mooi vindt. „BS”, roept ze, waarmee ze ‘bullshit’ bedoelt.



"18 jaar vrijgezel? Je komt toch weleens iemand tegen?"

"Ja, daarom heb ik ook 10 jaar vast gezeten" #LLDL #LangLeveDeLiefde — niec (@nniieecc) June 2, 2022



Wat vind je van mij, wat is je eerste indruk, nou je ogen wel, O en bij mij dan? Nou ook je ogen!

Pleur toch op!#LLDL — Cor Nelis (@correwiets) June 2, 2022

De 23-jarige Emma „zoekt een knappe nerd”. En dat je allebei je eigen leven houdt, dat vindt ze ook belangrijk. Haar date Mark deelt die mening en ondanks dat de twee goed door één deur kunnen, zou Emma niet zo snel op hem afstappen in de kroeg. Als Mark er even tussenuit piept om met zijn vriend te bellen, verklapt hij dat Emma wel „relatiemateriaal” zou kunnen zijn.

In de hottub lijkt de spanning op te bloeien tussen Emma en Mark. Maar daar lijkt snel een einde aan te komen als Emma haar ware gevoelens uitspreekt. „Ik denk dat ik nog heel erg aan het onderzoeken ben wat ik van je vind op een romantische manier”, vertelt Emma, terwijl ze met de badeendjes aan het spelen is. „Soms is het dat je denkt: wow ik vind jou super sexy en knap, maar dat heb ik bij jou nog niet.”



Ik vind het wel mooi hoe mannen als ze de standaard “ik zou niet zelf op je afstappen” om hun oren krijgen altijd instemmend knikken. Nooit één gezien die zei “nee ik ook niet op jou”. Netjes.#LangLeveDeLiefde #LLDL — Nicole 🇺🇦 (@nicole_geenen) June 2, 2022



Yo, ik vind jou niet knap.. dus dan weet je dat effe. Even denken.. heb ik nog andere kwetsende dingen voor je in petto..? Nee… zullen we nu weer gewoon gezellig verder daten? Leuk!#LLDL #Langlevedeliefde #Langleve pic.twitter.com/xwllsTIfx8 — Creatiffdutch (@creatiffdutch) June 2, 2022

Kijkers vinden de eerlijke opmerking van Emma te ver gaan. „Sommige mensen hebben echt lef om over iemand anders zijn uiterlijk te praten in Lang Leve de Liefde”, klinkt het op Twitter.

Of de twee het gaan redden in de liefde is nog maar de vraag. Morgen krijgen kijkers daar een antwoord op.

Lang Leve de Liefde is terug te kijken via deze link.