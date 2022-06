Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Drukke avondspits voor de deur vanwege Pinksterweekend

Van plan om de auto te pakken vanmiddag? De ANWB verwacht een drukke avondspits vanwege het aankomende pinksterweekend. Waarschijnlijk is het vrijdagmiddag al drukker dan normaal op de weg door vakantiegangers. Ter vergelijking: In 2019, voor corona, stond er aan de vooravond van het pinksterweekend 900 kilometer file.

De meeste files worden verwacht op wegen naar de Veluwe, rond Arnhem en Nijmegen en in Noord-Brabant. De ANWB verwacht dat de meeste files rond 19.00 uur zijn opgelost.



Verkeersdrukte rondom evenementen

De rest van het weekend worden er files verwacht in de richting van evenementen, attractieparken en outletcentra. Zo zijn er de Pinksterraces op het circuit van Zandvoort, een Fietselfstedentocht in Friesland en de North Sea Regatta in Scheveningen. Heb jij al plannen gemaakt voor komend lang weekend? Zo niet, laat je inspireren door deze uitjes met kinderen die we voor Pinksteren 2022 op een rij hebben gezet.

Ook maandag, op tweede pinksterdag, verwacht de ANWB veel drukte op de weg, dan door terugkerende vakantiegangers. Het zal vooral langzaam rijden zijn in de richting van Duitsland op de A1, A12 en A67. In de loop van de maandagavond zal het druk zijn in het midden van het land en vanuit Zeeland.

Drukste avondspits vorige week

Vorige week woensdag was er voor aanvang van het hemelvaartweekend de drukste avondspits van het jaar, met ruim 1120 kilometer langzaam rijdend verkeer. Daarmee was het aantal files rond Hemelvaart vergelijkbaar met dat in de tijd voor corona.

Maar niet alleen op de weg is het druk. Ook op Schiphol is het nog niet bepaald rustig. Er staat daar een druk Pinksterweekend te wachten. Vanmorgen stonden er al lange rijen met wachtende passagiers. Schiphol heeft daarom de beslissing genomen dat mensen wiens vlucht over meer dan vier uur vertrekt, nog niet welkom zijn op de luchthaven.