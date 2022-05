Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ongemakkelijk gesprek in Lang Leve de Liefde: ‘En, fysieke klik?’

Het wordt inmiddels een gewoonte in het Lang Leve de Liefde-huis: ongemakkelijke gesprekken en situaties. Soms is het zelfs voor kijkers niet te doen. Ook nu spat het ongemak van het scherm af, nadat het over fysieke aantrekkingskracht gaat. Hoofdrolspelers zijn Ilonka en Jeroen die 24 uur lang met elkaar in het huis door moeten brengen.

Het begint allemaal bij een vraag van Jeroen. „Wat vind jij belangrijker: een emotionele klik of fysieke aantrekkingskracht”, vraagt hij aan date Ilonka. „Ja, het begint toch wel met fysiek, vind ik. Als dat er niet is, dan is het meer vriendschap.”

‘Hoe zit het met de fysieke klik?’

Toch vindt ze de andere kant ook belangrijk. „De emotionele klik is zeker ook belangrijk”, betoogt ze. „Maar die moet een beetje groeien, hè”, aldus Jeroen, die het wel eens lijkt te zijn met zijn date.

Dan komt het: Jeroen wil aan Ilonka vragen hoe het eigenlijk met zijn fysieke aantrekkingskracht zit. „En, denk je…”, begint hij wat vertwijfeld. „Hoe zit het met de fysieke klik?”

En wéér een ongemakkelijke situatie in Lang Leve de Liefde

Niet alleen Jeroen doet vertwijfeld, ook bij Ilonka zijn de twijfels goed zichtbaar. Er ontstaat een pijnlijke stilte. Ze schudt wat met het hoofd na de directe vraag van hem. Het hoge woord komt er maar niet uit. „Weet ik niet”, zegt ze op een gegeven moment. „Nee? Oh…”, is Jeroen duidelijk teleurgesteld en er ontstaat opnieuw een stilte.

Die wordt opgevuld door Ilonka. Die ziet haar kans schoon na de vraag van Jeroen. „En jij dan? Zou jij op mij vallen? Ben ik jouw type?”, vraagt ze hem. „Ja”, zegt Jeroen, maar uitleg geeft hij niet. „Waarom dan?”, wil Ilonka weten. „Ja, waarom, waarom, waarom… ja. Nou, je hele voorkomen. Dat eigenlijk.”



Kijkers reageren op het ongemak. „Het is verder ook helemaal geen ongemakkelijk gesprek, hè”, is een kijker cynisch. „Mijn tenen trekken krom van dit fragment”, zegt een ander.

De hele aflevering van Lang Leve de Liefde met Ilonka en Jeroen is hier vanaf 19.30 uur te zien of om 19.00 uur op tv bij SBS6.