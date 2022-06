Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nieuwe serie Ten Minste Houdbaar Tot trapt af met ruim 1 miljoen kijkers: ‘Ik ben fan’

De eerste aflevering van de nieuwe serie Ten minste houdbaar tot is gisteravond gezien door ruim 1 miljoen kijkers. De komische dramaserie op NPO 1 is daarmee het op één na best bekeken programma van de dag, blijkt uit de kijkcijfers van Stichting Kijkonderzoek. Kijkers zijn fan van de nieuwe serie: „Nee, niet nu al afgelopen…”

In Ten minste houdbaar tot, van omroep AVROTROS, zie je Anna (gespeeld door Ricky Koole) en Paul (Ruben van der Meer), een echtpaar dat niet zo gelukkig getrouwd is. Net als Anna heeft besloten om het bestaan als huisvrouw achter zich te laten en haar acteercarrière nieuw leven in de blazen, doet de overgang haar intrede. En dat brengt de nodige moeilijkheden met zich mee: zullen de twee samen oud worden?

📺 Ten minste houdbaar tot Het scenario van Ten minste houdbaar tot is geschreven door Eva Aben. Jan Albert de Weerd is de regisseur. Ten minste houdbaar tot telt 8 afleveringen en is elke donderdagavond te zien.

Goede ontvangst

De nieuwe komische serie wordt goed ontvangen door kijkers. Er werd volop gelachen en stiekem gegiecheld over de herkenbaarheid. Toch is niet iedereen te spreken over de dramaserie: „Ik ga binnensmonds over m’n nek”, zegt een kijker die niet onder de indruk is.



‘Worden we samen oud?’

Dat is precies de vraag waar Anna en Paul mee worstelen nu de kinderen bijna het huis uit zijn en de focus opeens op hun relatie ligt. Beiden blijken echter andere doelen te hebben. Paul stort zich op zijn promotie in de paardenvoedingssupplementen. Anna wil zichzelf herontdekken, een opgave die negatief wordt beïnvloed als de overgang om de hoek komt kijken.

Ten minste houdbaar tot laat de kleine ergernissen in de relatie van Anna en Paul moeiteloos zien. Dat is gelijk merkbaar wanneer Anna in de keuken bezig is om koffie te maken. „Ik heb een verrassing voor je”, zegt Paul. „Oh, ik ook voor jou. Jij eerst”, reageert Anna. Dan maakt Paul een opmerking over de koffiekunsten van Anna: „Waarom gebruik je niet gewoon de elektrische melkopschuimer?” En een korte discussie is ontstaan. Maar Anna wil vooral weten wat Paul’s verrassing is. „Ik heb een sollicitatie voor je geregeld!” Het hoge woord is eruit, al wordt het niet echt gewaardeerd door Anna. Zij wil haar acteerwerk liever weer oppakken.

Onsuccesvolle sollicitatie

Anna gaat toch maar naar de sollicitatie die Paul in gang heeft gezet. Maar een echt succes is het niet: Anna vertelt dat ze na een grote acteerrol moeder is geworden. „Ook een mooie rol”, lacht de HR-manager van het bedrijf. „En nu weer aan de bak? Even weer ruiken aan het ‘gewone’ leven?” De twee gaan oefenen met een telefonisch rollenspel, om Anna’s skills als receptioniste te testen. „Telefoon. Zo moeilijk is het toch niet?”, zegt de HR-manager. Maar omdat de manager wel vaker ‘vrouwtjes van de baas’ als sollicitanten voor zich heeft, besluit hij om niet met Anna in zee te gaan. „Doe Paul de groetjes.”

En dat zet de toon voor Ten minste houdbaar tot. Of de inspanningen tussen Anna en Paul de liefde ook kan doen opvlammen en hen dichterbij elkaar brengt, moet nog maar blijken.

De aflevering van Ten minste houdbaar tot van gisteren terugzien? Dat kan hier.