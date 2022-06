Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Petitie Vandaag Inside massaal getekend

De petitie om Vandaag Inside toch mee te laten dingen voor de Televizier-Ring is al zeker 60.000 keer getekend. Dat zei presentator Wilfred Genee gisteravond in de laatste uitzending van het seizoen.

Het programma werd door de organisatie achter de Televizier-Ring uitgesloten van deelname aan de verkiezing. Het programma zou een spin-off zijn van Voetbal International, dat in 2011 de prijs al won. Als een programma lijkt op dat van een eerdere winnaar is het programma uitgesloten van deelname.

Vandaag Inside startte petitie

Maar Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen, die de mediarel rond zijn persoon onlangs weet aan de „woke-cultuur”, en de „vertrutting” van de nieuwe generatie, zijn het niet eens met het oordeel van de organisatie. Het drietal startte daarom een petitie in de hoop dat het programma toch mee mag dingen voor de publieksprijs.

En ook tijdens de uitzending van gisteren werd nog eens duidelijk dat Genee er heel erg mee zit dat zijn programma uitgesloten is van deelname. Tafelgast Özcan Akyol constateerde dat de kwestie Genee erg hoog zit. Die beaamde dat. „Het is verschrikkelijk”, zei hij. „Vijf dagen in de week hier zitten. Dan wil je er toch wat voor terugkrijgen?” Akyol opperde dat Genee zijn protest dan serieus moest aanpakken. „Wat wil je dan doen met die handtekeningen?”, vroeg hij.

Maar wat Genee precies wil gaan doen met alle handtekeningen werd niet duidelijk en het lijkt erop dat de petitie ook geen verschil zal maken. Gisteren liet de organisatie al weten het oordeel niet aan te zullen passen.



Arjen Lubachs Avondshow ook uitgesloten

Net als Vandaag Inside mag ook De Avondshow met Arjen Lubach niet meedingen voor de prijs. Chateau Bijstand, een spin-off van Chateau Meiland, mag dan weer wel meedoen. Zowel de makers van Vandaag Inside als van De Avondshow met Arjen Lubach zijn zeer ontstemd over deze gang van zaken en begrijpen de criteria niet.