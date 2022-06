Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tanken voor 17 cent per liter: héél even kon het door fout van manager

Binnen afzienbare tijd stonden mensen rijen dik te wachten voor een tankstation in de Amerikaanse staat Californië. Door een fout van de manager was de benzineprijs daar korte tijd slechts 69 cent per gallon, zo’n 17 cent per liter.

Niet alleen in Europa rijst de benzineprijs de pan uit. Ook in de Verenigde Staten stijgen de prijzen hard. Klanten bij een tankstation in Rancho Cordova, Californië stonden dan ook gek te kijken toen ze opeens voor een bedrag dat zo’n tien keer lager lag dan de werkelijke prijs hun auto vol konden tanken. Binnen afzienbare vormde zich een lange rij voor het tankstation omdat klanten hun vrienden en familieleden hadden gebeld om ze te vertellen dat ze bij de betreffende pomp spotgoedkoop konden tanken, zo schrijft The Washington Post.

Fout bij invoeren van benzineprijs

Dat de benzineprijs plotseling zo laag was, kwam doordat de manager van het tankstation een fout had gemaakt bij het invoeren van de prijs. Pompmanager John Szczecina had een e-mail ontvangen waarin stond dat hij de prijs moest veranderen in 6,99 dollar per gallon. Hij voerde vervolgens ‘699’ in in het systeem. Maar in plaats van 6,99, kwam er 0,699 op de borden te staan, omgerekend zo’n 17 eurocent per liter.

Szczecina hoorde pas over de drukte bij zijn tankstation toen hij de volgende ochtend begon aan een nieuwe werkdag. Helaas voor hem was het toen al te laat. Zijn fout had het tankstation dat hij beheerde zo’n 20.000 dollar aan omzet gekost en Szczecina werd ontslagen.

Manager wil alles terugbetalen

Volgens Szczecina was het ‘oprecht een fout’ en hij probeert het bedrag dat het tankstation misliep door de lage benzineprijs dan ook terug te betalen. „Het is mijn schuld. Ik vind het belangrijk om mijn fout toe te geven en er alles aan te doen het goed te maken.”

De familie van Szczecina wilde hem een handje helpen en startte een inzamelingsactie. Volgens zijn zus heeft Szczecina een goed hart. „Hij hoeft het niet terug te betalen. Maar alleen al het feit dat hij het wil doen, getuigt van veel karakter, eerlijkheid en verantwoordelijkheid, en daar ben ik echt trots op.” De campagne leverde tot nu toe zo’n 13.000 dollar op.