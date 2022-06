Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mentale klachten bij vaders na geboorte kind? ‘Taboe op bevallingstrauma mannen’

Een postnatale depressie, angstgevoelens of het ontbreken van de zogenoemde ‘roze wolk’. Sommige vrouwen kampen na hun bevalling met mentale worstelingen. Maar er blijkt een onderbelichte groep die dezelfde, traumatische, ervaring kan overhouden na de geboorte van een kind: de vaders.

Een bevallingstrauma of postnatale depressie kan net zozeer voorkomen bij mannen. 5 tot 10 procent van de jonge vaders ervaart dit. Al is het nog niet zo best gesteld met de maatschappelijke acceptatie van mentale klachten bij vaders.

Taboe op bevallingstrauma bij vaders

Dat de geboorte van een kind impact op een gezin heeft, dat wisten we. Een zwangerschap en bevalling schudden een gezinssituatie behoorlijk op. En het ouderschap in combinatie met de relatie, werk en slaaptekort kan soms best een beproeving zijn. Daar durven moeders zich vaker over uit te spreken, maar vaders zwijgen nog veelal. Metro sprak eerder vaders die kozen voor het fulltime vaderschap. Je leest hun verhalen hier.

EenVandaag interviewde vaders die een bevallingstrauma opliepen. Zij vertellen over de spottende en negatieve reacties die ze daarop kregen uit hun omgeving. Eén van hen vertelt over de posttraumatische stressstoornis (PTSS) en een postnatale depressie (PDD) die hij opliep nadat zijn zoon abrupt geboren werd. De bedrijfsarts lachte hem uit in zijn gezicht toen hij zijn gevoelens aankaartte. Een andere vader vertelt over de depressieve gevoelens die ontstonden na de geboorte van zijn zoon. Het riep bij hem sombere herinneringen op uit zijn jeugd en de dingen die hij daarin had gemist.

Beiden leggen uit dat hun omgeving hun mentale klachten niet bepaald serieus nam. Integendeel, er rust volgens de heren een taboe op dit onderwerp en het ontbreekt aan subtiele aandacht, ook voor vaders. Dat blijkt ook uit de reacties onder het artikel van EenVandaag. Waar reageerders het onderwerp behoorlijk op de hak nemen.

Mentale klachten na de bevalling

Psychiater Mijke Lambregtse-van den Berg van Erasmus MC, en oprichter van het Landelijk Kenniscentrum voor Psychiatrie en Zwangerschap, ziet ook dat de impact voor vaders onderbelicht is. Hoewel zij begrijpt dat het overgrote deel van de aandacht naar de moeders gaat, moet men de vaders niet over het hoofd zien. „Een zware bevalling voor moeder en kind kan enorme gevoelens van machteloosheid oproepen. Mannen voelen zich verantwoordelijk voor hun net bevallen vrouw, hun net geboren kind, moeten het huishouden draaiende houden en ook nog blijven presteren op het werk. Daardoor is het lastiger om toe te komen aan hun eigen emoties.”

Volgens Lambregtse-van den Berg moet de dialoog in ieder geval gevoerd worden. „Er ligt een grote rol voor verloskundigen die ook kunnen vragen hoe het met de vader gaat. Leg uit dat dit voor kan komen, dat het relatief vaak voorkomt en dat het goed te behandelen is. En niet zo belangrijk is dat vaders zich uitspreken.”