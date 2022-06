Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Maarten van Rossem bekritiseert kabinet in Beau: ‘Aangeschoten wild’

Dat Maarten van Rossem zijn mening niet onder stoelen of banken steekt, zijn kijkers wel van hem gewend. Ook gisteren deelde de Nederlandse historicus zijn ongezouten mening in de talkshow van Beau van Erven Dorens.

Inmiddels zit Queen Elizabeth 70 jaar op de troon. Een mooie gelegenheid voor Beau om het met zijn gasten over het koningshuis én minister Boris Johnson te hebben. Als de presentator vraagt aan Van Rossem wat hij vindt van de omstreden minister, barst hij los. „Dat hij aangeschoten wild is, zegt nog niet zoveel, want wij worden al jaren geregeerd door aangeschoten wild”, aldus de historicus.

Maarten van Rossem bij Beau

„Daar ben ik niet zo diep van onder de indruk. Dat ons aangeschoten wild ondanks de kreupelende pootjes is blijven zitten, is omdat er geen voor de hand liggende opvolger is. Volgens mij is dat een probleem waar de Tory-partij ook mee worstelt. Er is geen vote getter in de verste verte te zien. Ook omdat hij een geweldige campagner is, een geweldige publieke spreker. Hij is nog niet weg.”

Een onderwerp waar Van Rossem liever over praat, zijn dinosauriërs. Samen met journalist Gijs Rademaker heeft hij een podcast gemaakt, waarin ze de diepte ingaan over de grootste dieren die ooit op onze aarde hebben geleefd. Volgens Rademaker klopt er niets van het stereotype dat heerst over Van Rossem. „Iedereen denkt dat Maarten chagrijnig op een stoel zit en dingen roept. Maar de Maarten die ik ken is een vrolijke kerel en een grappige man.” Ook Beau is het daarmee eens. „Ik zie meer een omhulsel van een romantisch mens”, aldus de presentator. Van al die complimenten weet Van Rossem niet waar ‘ie moet kijken. „Zal ik even weg gaan?”, grapt de koning van de sarcastische grappen.

‘Heerlijke chagrijn’

Kijkers smullen van de ongezouten mening van de historicus. „Onze regering is aangeschoten wild met kreupele pootjes, aldus Van Rossum. Heerlijke chagrijn”, klinkt het op Twitter. Het is niet de eerste keer dat kijkers genieten van de karakteristieke criticus. Ook bij Op1 won hij aan populariteit.



Maarten van Rossum is weer onbetaalbaar. #Beau — B⭕b Huisken 🇪🇺 (@bobhuisken) June 6, 2022



Nou zeg, ik ben het ook voor het eerst van mijn leven volledig eens met Van Rossem die zei dat onze regering al lang weg gestemd zou moeten zijn. #Beau — Iris (@queenofrain72) June 6, 2022



Maarten van Rossum is weer lekker op dreef😂😂 #beau — graytje (@graytjefcu) June 6, 2022

De uitzending van Beau terugkijken? Dat kan hier.