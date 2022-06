Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Beelden moord Peter R. de Vries in rechtszaal getoond: verdachte zwijgt

De rechtbank in Amsterdam heeft vandaag in de rechtszaal beelden getoond van de moord op Peter R. de Vries. De Vries verliet op 6 juli vorig jaar om 19.26 uur de studio van RTL Boulevard aan de Lange Leidsedwarsstraat en liep richting de parkeergarage verderop in die straat, waar zijn auto stond. In de buurt van de garage werd hij nauwelijks drie minuten later met meerdere kogels neergeschoten. Op de beelden is te zien dat de dader hem van achteren heeft benaderd.

De rechtbank waarschuwde de volle rechtszaal van tevoren voor het schokkende karakter van de beelden. Kelly, de dochter van Peter R. de Vries, verliet daarom tijdelijk de zaal.

Moord op Peter R. de Vries

Op andere beelden is de vluchtende schutter te zien. Al om 19.31 uur zou hij een bericht hebben gestuurd aan een vooralsnog onbekend gebleven man die de moordaanslag op afstand zou hebben geregisseerd. Daarin staat onder meer dat hij De Vries „dwars door zijn kk hoofd en lichaam” heeft geschoten en dat het slachtoffer dood is, „kk-dood”. De verdachten Delano G. (22) en Kamil E. (36) werden binnen een uur na de aanslag bij een afrit op de A4 door de politie klemgereden en aangehouden.

Volgens het Openbaar Ministerie is G. de schutter geweest. Op de vraag van de rechtbank of hij De Vries (64) heeft neergeschoten antwoordde hij dat hij zich op zijn zwijgrecht beroept. G. wenst niets te verklaren, hij wil ook geen antwoord geven op de vraag of hij de misdaadverslaggever kende. E. beantwoordt wel vragen en ontkent betrokkenheid bij de moord. Hij herhaalde dat hij enkel als chauffeur had opgetreden op verzoek van „een kennis”. Dat de auto waarin hij reed was gestolen, wist hij naar eigen zeggen niet.

Liquidatieproces Marengo

De Vries bezweek negen dagen na de aanslag in een ziekenhuis aan zijn verwondingen. Een motief voor de moord is niet bekend, maar er wordt vermoed dat het te maken heeft met zijn rol als vertrouwenspersoon voor de kroongetuige in het omvangrijke liquidatieproces Marengo.

