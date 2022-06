Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zijn er meer verdachten in de zaak van de omgebrachte Gino?

De politie bekijkt in het onderzoek naar de dood van de 9-jarige Gino of er mogelijk nog meer verdachten betrokken zijn bij diens ontvoering en dood. Dat heeft een woordvoerster van de politie vandaag desgevraagd gezegd.

Verder kan of wil zij hierover niets zeggen. Bij de politie zijn inmiddels meerdere beelden binnengekomen van dashcams en andere beelddragers. De politie vroeg gisteravond namelijk „speciale medewerking” van het publiek bij het verkrijgen van beelden in het onderzoek naar de dood van Gino. Specifiek gaat het daarbij om beelden waarop een blauwe Volkswagen Lupo te zien is.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#Politie #Limburg dringend op zoek naar beelden van blauwe VWLupo in zaak #Gino. De politie zoekt ook naar beelden van de plaatsen waar Gino heeft gespeeld, van de buurt waar de verdachte woont. En van de route. Die rond de verdwijning zijn gemaakt https://t.co/BEhD5qCD4o — harry van heerden (@HAvanHeerden) June 6, 2022

Gino voor het laatst in Kerkrade gezien

Het gaat om beelden van de openbare weg die woensdag 1 juni tussen 18.50 en 19.30 uur zijn gemaakt. Gevraagd wordt onder meer om beelden van de omgeving van de Zonstraat en Hertogenlaan in Kerkrade, waar Gino voor het laatst werd gezien. Daarnaast wordt verzocht om beelden van de omgeving van zwembad In de Bende in Landgraaf, waar een step werd gevonden. En ook van de omgeving van De Landgraaf in Geleen, evenals van de openbare wegen tussen deze locaties.

Een aantal mensen heeft inmiddels beelden geleverd, aldus de woordvoerster van de politie. Zij kan nog niet zeggen hoeveel. „Er komen reacties binnen, de recherche is druk bezig de beelden te analyseren en naar waarde te schatten”, zei ze.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Verdriet bij school van Gino in Maastricht https://t.co/WO1ZbuqACh — ⚒ Peet Smeets ⚒ (@peetsmeets) June 7, 2022

Woning verdachte nog niet vrijgegeven

Ook vandaag is de recherche nog steeds bezig met het doorzoeken van de woning van Donny M. in Geleen. „De woning is nog niet vrijgegeven”, aldus de woordvoerster van de politie. Het is de vierde dag op rij dat de politie de woning en omgeving heeft afgezet voor onderzoek.

Het appartement aan de Dommelstraat ligt aan de overkant van de plek waar het lichaam van Gino werd gevonden achter een uitgebrande woning aan de Opbraakstraat. Tussen beide woningen in ligt een klein parkje met een speeltuintje en een wandelpad. Achter de uitgebrande woningen leggen mensen sinds zondag bloemen, knuffels en kaarsjes neer.

Stille tocht voor Gino

Morgenavond vindt in Kerkrade een stille tocht plaats voor Gino van der Straeten. De stille tocht begint bij het Eurode Business Center en gaat naar de speelplek aan de Hertogenlaan, waar Gino vorige week voor het laatst is gezien. Zo’n tweehonderd „stoere en mooie auto’s en motoren” vormen op de Roderlandbaan en Ailbertuslaan een erehaag, maakte de gemeente Kerkrade gisteravond bekend.

Gino was gek op mooie auto’s. „De combinatie van de erehaag met mooie auto’s en motoren, de tocht door de wijk Rolduckerveld en de gekozen eindplek zorgt voor een respectvol en waardig eerbetoon voor Gino, zijn familie en vrienden”, aldus de gemeente in een verklaring.