Helft heeft drie maanden na coronabesmetting nog steeds klachten

Van de mensen die vorig jaar besmet raakten met het coronavirus, had de helft drie maanden na de coronabesmetting nog steeds last van klachten. En er is één klacht die eruit springt: vermoeidheid. Daar had 31 procent van de 14.572 deelnemers aan het onderzoek een kwartaal later nog last van. Het onderzoek is uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en gaat over LongCOVID.

Ook klachten als kortademigheid (16 procent), concentratieproblemen (15 procent) en „problemen in een drukke omgeving” (13 procent) kwamen naar voren uit het onderzoek. Zulke klachten komen ook voor door andere oorzaken, maar twee keer zo vaak onder mensen die Covid-19 hadden, aldus het RIVM. Ook komen aanhoudende klachten na een corona-infectie anderhalf keer vaker voor dan na een andere luchtweginfectie.

Maanden na coronabesmetting nog klachten

De vaccinatiestatus van een persoon maakte maar een klein verschil. Bijvoorbeeld op het gebied van reuk en smaak onder deelnemers van onder de 65 jaar. Andere aanhoudende klachten, zoals vermoeidheid en concentratieproblemen, kwamen onder gevaccineerden even vaak voor als onder ongevaccineerden die het virus opliepen.

Het gaat om tussentijdse onderzoeksresultaten. Vragenlijsten werden ingevuld tussen mei en december 2021 en hebben vooral betrekking op de alfa- en deltavariant van het virus die in deze periode rondgingen. In hoeverre mensen na een besmetting met de omikronvariant last houden van langdurige klachten, zal pas duidelijk worden als de volgende reeks resultaten wordt gepubliceerd.

Laatste tijd meer coronagevallen

Er komen de laatste tijd weer meer coronagevallen aan het licht. Vandaag komt het RIVM dan ook weer met een update over het aantal positieve coronatests van afgelopen week. In de afgelopen zes dagen kwamen er bijna 22.000 positieve testuitslagen bij het RIVM binnen. Dat zijn al zo’n 6000 gevallen meer dan in de zeven dagen daarvoor. Bij de publicatie van de vorige weekcijfers stelde het RIVM dat de toename van het aantal positieve testuitslagen waarschijnlijk het begin is van een nieuwe coronagolf. Onlangs gaf minister Ernst Kuipers aan dat hij een nieuwe lockdown niet uitsluit.

Sinds een aantal weken is een positieve zelftest genoeg. Je hoeft dan niet per se meer naar de GGD voor bevestiging. Het aantal geregistreerde positieve testuitslagen zegt dus niet alles over de verspreiding van het virus. Het RIVM meldt dinsdag ook nieuwe resultaten uit rioolwatermetingen. Onlangs bleek ook dat het aantal virusdeeltjes in het rioolwater ook toeneemt. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen stijgt eveneens.