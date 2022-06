Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Roken in de toekomst: ‘Pakje sigaretten? Dat is dan 40 euro alstublieft’

Het kabinet wil roken het liefst uitbannen, dus overweegt het een zware maatregel. De prijs van een pakje sigaretten moet richting het jaar 2040 nog veel verder worden verhoogd dan met de 10 euro uit het regeerakkoord.

Er wordt op dit moment nagedacht over een prijs van meer dan 40 euro. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving van De Telegraaf. Staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid zou het houden op 30 tot zelfs 47 euro.

Roken terugbrengen tot 5 procent van de mensen

Van Ooijen hoopt veel meer vaart te maken met het terugbrengen van het aantal rokers. De bewindsman denkt daarmee het percentage mensen dat rookt terug te brengen van ongeveer 20 procent nu naar 7 procent in 2040. Het uiteindelijke doel voor dat jaar is 5 procent rokers. En onder kinderen die nu opgroeien? Bij hen zou roken niet meer moeten bestaan.

In het coalitieakkoord stond al dat de prijzen in stappen verhoogd moeten worden naar ongeveer 10 euro per pakje in 2025. Toch denkt Van Ooijen dat verdere prijsverhogingen de beste manier zijn om ervoor te zorgen dat nog minder mensen roken. Hij heeft zich daarvoor laten inspireren door Australië, waar een pakje omgerekend nu al meer dan 20 euro kan kosten.

‘Alleen stoppen bij 60 euro per pakje sigaretten’

In oktober vorig jaar kwam er over roken en de prijzen van sigaretten nog een onderzoek naar buiten van de Universiteit Maastricht. De strekking toen: een forse verhoging van de tabaksaccijns is voor de meeste rokers niet een reden om te stoppen. Een haast onwaarschijnlijke uitkomst van dat onderzoek: de helft van alle rokers in Nederland zegt pas te willen stoppen met roken bij een prijs van 60 euro per pakje. Aldus de universiteit dus. Met het nu gevallen bedrag van 47 euro over een flink aantal jaren, gaat het voor het huidige kabinet wel die kant op.

Radio-programma Spraakmakers van KRO-NCRV wil ook weten hoe het zit en gooide er vanmorgen eens stelling richting luisteraars uit. Op het moment van schrijven was 65 procent van de stemmers het met de stelling eens.



Als het aan het kabinet ligt wordt roken flink duurder. De prijs voor een pakje sigaretten kan de komende jaren oplopen tot wel 47 euro.

Roken duur maken in de Tweede Kamer

In Nederland zijn nu nog pakjes sigaretten van 8 euro te koop. Australië is dus zoals gemeld koploper in de wereld als het gaat om roken heel duur maken. Daar kost een pakje met 20 sigaretten omgerekend ongeveer 24 euro. Of de Tweede Kamer meegaat in het voornemen van het kabinet als het om roken gaat, is zeer de vraag. Regels die ‘als het betuttelen van de samenleving’ worden gezien, roepen nog weleens weerstand op. De fracties van de VVD en PVV lieten zich dat bijvoorbeeld al eens ontvallen.