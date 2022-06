Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Huub Stapel schiet uit zijn slof bij Op1: ‘Zit te koken van woede’

Dat de drukte op Schiphol bij velen in het verkeerde keelgat schiet, moge duidelijk zijn. Je welverdiende vakantie in het water zien vallen is dan ook geen pretje. Vooral de topman van de luchthaven, Dick Benschop, ligt onder vuur. Vanuit de politiek wordt al geroepen om zijn aftreden, omdat hij niet zou weten hoe een luchthaven te leiden. Ook bij Op1 werd het onderwerp gisteravond aangesneden. Aan tafel zat ook acteur Huub Stapel, die enorm uit zijn slof schoot.

Er was namelijk nogal wat ophef ontstaan over wáár Benschop zelf eigenlijk was, toen het zo mis ging op Schiphol. Bijvoorbeeld tijdens de wilde staking, waardoor alles in het honderd liep. De Telegraaf bracht onlangs beelden naar buiten van Benschop die vakantie viert. Die vakantie zou hij echter verzwijgen en beweren dat hij in bed lag met corona. Zo was de topman onder meer in Washington, Genève, op vakantie in Portugal en met een kleinkind in een bootje. Volgens Stapel kan dat echt niet door de beugel.

Huub Stapel bij Op1 over Dick Benschop: ‘Hangjas’

Journalist Thomas van Groningen benoemt dat Benschop het falen van Schiphol deels van zich afschuift, op de politiek. Zo zou de politiek willen dat Schiphol de goedkoopste luchthaven van Europa zou worden en dat alles efficiënter moest. „Tussen de regels door zei hij: ‘Het is jullie schuld en dan roepen jullie míj op het matje’.” Daar haakt acteur Huub Stapel op in. „Hele handige regel: anderen hebben het altijd gedaan, hé”, zegt hij. „Het moreel kompas is totaal ontbrekend, want vorige week zat ‘ie op een boot met z’n kinderen, toen daar de pleuris uitbrak. Dat kan toch godverdomme niet waar zijn?”, gaat hij verder, terwijl hij met zijn vinger tegen zijn voorhoofd tikt alsof hij gek is. Daar is Van Groningen het enigszins mee eens: „Daar valt over te discussiëren ja, wat voor baas ben je dan en wat is de connectie tussen hem en de werkvloer?”

Iets later in de uitzending van Op1 komt Stapel er nog eens op terug: „Ik zit te koken van woede van deze hangjas. Als hij zoveel bestuurlijke ervaring heeft, dan weet hij dat regeren vooruitzien is. En dat is totaal niet gebeurd. Het is daar al een hele tijd een choas en in het midden van die chaos gaat deze meneer op vakantie met z’n familie. Dan moet je echt een schop onder je gat krijgen, want hij verdient zes ton per jaar”, briest de acteur.

Op1-presentator Tijs van den Brink springt even in de bres voor de Schiphol-topman en vraagt Stapel ‘waarom die man niet een keer op een bootje mag zitten’. „Ik ga het niet voor hem opnemen”, zegt hij er nog wel bij. Stapel: „Je mag zeker op een bootje zitten, maar je gaat het zinkende schip toch niet verlaten op het moment dat daar de pleuris uitbreekt?”

Wil je Op1 terugkijken? Dat kan hier.