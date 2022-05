Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Veeleisend koppel wekt ergernis bij kijkers Kopen Zonder Kijken: ‘6 ton?!’

Robert-Jan en Maran, het koppel dat gisteravond te zien was in Kopen Zonder Kijken, hebben de nodige ergernis gewekt bij kijkers van het programma. Die vonden het stel veel te veeleisend en kritisch. Ook is er veel verbazing over het budget waar het jonge koppel over beschikte.

Het televisieprogramma van RTL maakt net als vorige week weer de tongen los. Zagen kijkers toen de extreme positivo’s Shannon en Cevar, die ze direct omdoopten tot ‘leukste koppel ooit in Kopen Zonder Kijken‘, nu kon het contrast niet groter. „Ik mis ze een beetje…”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

We zijn het er denk ik allemaal wel over eens, dit stel staat nog niet in de schaduw van Cevar en Shannon vorige week. Ik mis ze eigenlijk wel een beetje… #kopenzonderkijken — laura borsboom (@lauwie22) May 30, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zulke leuke mensen als vorige week gaan we nooit meer krijgen hè? #kopenzonderkijken — Victor Hopman 🇺🇦 (@victorhopman) May 30, 2022

Kijken Zonder Kopen-stel heeft budget van ruim 6 ton

Robert-Jan en Maran waren niet blij met hun woning, die ze tegen een bedrag van maar liefst 1700 euro per maand huurden. Te klein en te snel vol, vonden ze hun huis. Dus moest er een nieuwe woning komen.

Daar hadden de twee een flink wensenlijstje voor. Een jaren 30-woning in de buurt van Utrecht en Hilversum van minimaal 140 vierkante meter. En de woning moest minimaal drie slaapkamers, een visgraatvloer en een werkkamer hebben. Budget? 660.000 euro. Kijkers verbazen zich over dat bedrag. „Ik doe iets verkeerd met m’n leven.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

28, werk op een callcenter. 660.000 budget voor een eerste huis. Ik doe iets verkeerd met m'n leven #kopenzonderkijken — Elsbeth (@elsbeth_tWitt) May 30, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

660.000 euro. Een “mooi” budget noemt Alex dat. Mooi?! Bizar hoog als je rond de 30 bent! 😱 #kopenzonderkijken — Kaatje (@Kaatjetsjilp) May 30, 2022

‘Te veel eisen en onrealistische eisen’

Makelaar Alex van Keulen struint het land af, op zoek naar geschikte panden. Maar telkens als hij een woning presenteert, kreeg hij een ‘nee’ terug. Geen voldoet aan de wensen van Robert-Jan en Maran.

Tot ongenoegen van makelaar Alex, die het stel toespreekt. „Wat jullie zoeken, dat is helemaal niet te koop”, is hij fel. Ook kijkers begrijpen weinig van de veeleisendheid. „Te veel eisen en onrealistische eisen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#kopenzonderkijken

Te veel eisen, onrealistische eisen.

Concessies doen, Maran moet

er bijna van huilen. — birgit (@birgit2021) May 30, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

In de categorie ‘deze hebben een realitycheck nodig Maran en Robert-Jan. De hele bingo-kaart kan worden afgevinkt. Gevalletje #jubeltonnetje hier en daar. Verwend en een plaat voor hun kop. Kortom de perfect #kopenzonderkijken avond pic.twitter.com/sii7LpGCp4 — Janet Lmb (@janetLMB) May 24, 2022

Uiteindelijk gaan de twee overstag en versoepelen ze hun wensen. En dat leidt tot de koop van een woning. Maar Robert-Jan en Maran kunnen hun teleurstelling niet maskeren als ze dat huis zien. „Wat afschuwelijk!”, zeggen ze tegen elkaar.

Maran vindt dat alles uit het huis moet. „Het wordt gewoon met de kamer erger.” Even later – er zit dan een maandenlange verbouwing van het huis op – krijgen Robert-Jan en Maran hun gloednieuwe woning te zien. Eindelijk zien kijkers een lach op het gezicht van de twee. „Jeetje, dit is mooi! Ik kan het gewoon echt niet geloven”, zegt Maran. Niet zo gek, wanneer je zo’n 175.000 euro aftikt voor de verbouwing.

Kijkers dopen programma om tot ‘lopen zonder kijken’

Ondanks dat enorme bedrag, blijft er voor de verbouwing van de tuin geen budget meer over. Aan die tuin bewaart makelaar Alex overigens niet de fijnste herinneringen. Want terwijl hij en bouwkundige Bob Sikkes in de tuin staan tijdens een bezichtiging, gebeurt er iets opmerkelijks.

Alex staat met Bob te praten en doet dan enkele stappen naar achter. Maar die laatste stap is iets te ver: hij belandt in de vijver, tot hilariteit van kijkers én van Sikkes. Die proestte het uit van het lachen. „Oh, sorry, gaat het?”, vraagt hij daarna. „Nou, ze hebben in ieder geval een vijver.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Lopen zonder kijken 😂😂#kopenzonderkijken

ik ga weer helemaal stuk https://t.co/JfkduNBKoH — S. Baldadig (@SAMBALDADIG) May 30, 2022

Kijk de derde aflevering van Kopen Zonder Kijken hier terug.