De Dijk stopt, veel liefde op sociale media: ‘Kan me niet herinneren dat De Dijk niet bestond’

Het is een einde van een tijdperk: De Dijk stopt na 41 jaar. In de Volkskrant kondigt zanger Huub van der Lubbe aan dat hij ermee stopt na de laatste tournee, die duurt tot eind december. En als Van der Lubbe stopt, stopt de rest ook. Toch hadden „de jongens” nog wel langer door willen gaan, zegt de zanger. Twitter ontploft met allerhande liefde voor de zanger én natuurlijk de band, waarvan velen zich de tijd dat die níet bestond, niet kunnen herinneren.

De beslissing om met de band te stoppen, stond intern al een tijdje vast. „Dat het in de krant komt, is het laatste zetje”, zegt Van der Lubbe in een interview. „Dan is het echt zo. We hadden aan het eind van het jaar met stille trom kunnen vertrekken, maar we hebben hiervoor gekozen: transparant zijn. Duidelijk zeggen ook dat het puur mijn beslissing is. Want de jongens vinden het helemaal niks, die waren liever nog jaren doorgegaan.”

Zijn gehoorproblemen zijn deels reden voor de zanger om te stoppen. Van der Lubbe heeft al jaren tinnitus, waarbij iemand bijvoorbeeld continu een piep hoort. Om dat iets tegen te gaan, stopt hij voor elk optreden een soort wasbolletjes in zijn oren. „Ik hoor dan net de toonhoogte en het ritme. Dat lukt best”, vertelt hij. „Toch lig ik vaak ‘s nachts in bed te denken: oooh, ik geloof dat het weer erger is geworden. Dat is een kwelling die ik niet meer wil.”

Huub van der Lubbe stopt, dus De Dijk ook

In 1981 hoorden we het eerst van De Dijk, een band die zou uitgroeien tot een van de meest populaire groepen van Nederland. De band scoorde dan ook vele hits, zoals Bloedend Hart, Mag het licht uit en Als ze er niet is. Ook wonnen de bandleden diverse prijzen, zoals de Zilveren Harp in 1987, de Gouden Harp in 1993, de Edison Oeuvreprijs in 2005 en de Popprijs in 2008.

„Het leven met De Dijk, hoe prachtig ook: ik ken het”, zegt de 69-jarige Van der Lubbe. „Het biedt niet meer de verrassing waarvoor ik ooit in de muziek ging. En ik voel er niet zoveel voor om in herhaling te vallen.” Wel zegt hij dat het succes van De Dijk een „regelrechte stairway to heaven” was. „Maar ik kan op die route niet verder. Ik moet weer terug naar de klei, in de hoop dat ik in de modder nog wat parels kan vinden.”

Hoe goed de beredenering ook is, fans vinden het maar wat jammer dat er een einde komt aan De Dijk. Zo luisteren sommigen al de hele ochtend de muziek op repeat om zich zo te wanen in een tijdperk waar een einde aan komt. Anderen konden nog nét op tijd een kaartje scoren voor de tournee. Een greep uit de reacties:



Al een uur zit ik met tranen in mijn ogen naar De Dijk te luisteren. Dat de dag zo zou beginnen…#dedijkstopthttps://t.co/xTEunjev5V — Bram Bakker (@drbrambakker) June 1, 2022

Al een uur zit ik met tranen in mijn ogen naar De Dijk te luisteren. Dat de dag zo zou beginnen…#dedijkstopthttps://t.co/xTEunjev5V — Bram Bakker (@drbrambakker) June 1, 2022



De Dijk is de allerbeste naam ooit voor een Nederlandstalige band. — Daniëlle Hermans (@DanielleHermans) June 1, 2022

De Dijk is de allerbeste naam ooit voor een Nederlandstalige band. — Daniëlle Hermans (@DanielleHermans) June 1, 2022



Nederland stroomt over, De Dijk stopt — Peter Baak (@peerwereld) June 1, 2022

Nederland stroomt over, De Dijk stopt — Peter Baak (@peerwereld) June 1, 2022



Met bloedend hart doen we het licht uit……..DE DIJK….🙁 — Antoinette 🌻🐟😘🌷🇳🇱 (@Antoine70221771) June 1, 2022

Met bloedend hart doen we het licht uit……..DE DIJK….🙁 — Antoinette 🌻🐟😘🌷🇳🇱 (@Antoine70221771) June 1, 2022



Yes gelukt! Nog 1 keertje naar de Dijk🙏 pic.twitter.com/JJk0Br74Oo — ♀️Marleen (@Anti4ushooligan) June 1, 2022

Yes gelukt! Nog 1 keertje naar de Dijk🙏 pic.twitter.com/JJk0Br74Oo — ♀️Marleen (@Anti4ushooligan) June 1, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.