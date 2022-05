Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dick Benschop van ‘kluchthaven’ Schiphol op het matje: wat staat hem te vandaag te wachten?

Schiphol-topman Dick Benschop komt vandaag naar de Tweede Kamer om te praten over de enorme drukte op Schiphol. ‘Op het matje verschijnen’, zou je kunnen stellen.

Dick Benschop is om in de Kamer te verschijnen uitgenodigd door VVD en PvdA. „Er gaat veel mis op Schiphol, maar we horen heel weinig vanuit de bestuurskamer”, aldus VVD’er Daniel Koerhuis. Het Tweede Kamerlid wil naar eigen zeggen „de vragen stellen die iedereen nu heeft”. Het ‘verhoor’ van begint naar verwachting aan de einde van de middag.

Dick Benschop van de kluchthaven

Wie via Schiphol reist, krijgt al weken te maken met wachtrijen die zo lang zijn dat sommigen zelfs hun vlucht missen. Zelfs als ze een flink aantal uren van tevoren aanwezig zijn. De luchthaven wordt in de volksmond al ‘kluchthaven’ genoemd. De Telegraaf schreef het woord al in chocoladeletters op pagina 2-3 van de krant, net als de omschrijving ‘lachertje van de reiswereld’. We weten allemaal waar het om gaat natuurlijk. De aanhoudende drukte op Schiphol, lange rijen en een flinke kans om je vliegtuig niet te halen. Dat duurt niet net een paar dagen, maar al weken. Schiphol en Dick Benschop kwamen donderdag wel een actieplan. Dat plan werd bepaald niet juichend ontvangen.

Daar wil Koerhuis in het gesprek met Benschop naar vragen, zegt het Kamerlid. „Hoe heeft dit zo mis kunnen gaan? En wat wordt er gedaan om het op te lossen zodat mensen deze zomer wél gewoon zorgeloos met vakantie kunnen?” De uitnodiging kwam ook van PvdA-Kamerlid Habtamu de Hoop. Hij wijt de problemen aan de arbeidsomstandigheden en lonen van de mensen die de bagage afhandelen. „Waarom lukt het niet om Schiphol-personeel een fatsoenlijk loon te betalen, een zeker contract te geven en goede arbeidsomstandigheden te creëren?”, aldus De Hoop.

Kritische Kamerleden verwacht

„Benschop heeft direct positief op de uitnodiging gereageerd”, liet Schiphol over zijn komst naar de Tweede Kamer weten. Hij zal een aantal kritische Kamerleden tegenover zich treffen. Zo roept Wybren van Haga al langer op tot het ontslag van de luchthavenbestuurder. „Met pek en veren”, meldde Van Haga in een persbericht.



Mede daarom zal ik komende week bij het luchtvaartdebat in de Tweede Kamer aandringen op het vertrek van Schiphol-directeur @DickBenschop. Dit is ontzettend slecht voor de reputatie van #Schiphol en NL. Consequenties zijn wat #BVNL betreft onvermijdelijk.https://t.co/7jNIzAJ9Cr — Wybren van Haga (@WybrenvanHaga) May 27, 2022

CDA-Kamerlid Harry van der Molen zegt tegen De Telegraaf, die als eerste over het gesprek met Benschop schreef, dat Nederland „voor schut” staat. „Het CDA verwacht dat de heer Benschop tot het uiterste gaat om Schiphol weer op koers te krijgen.” De problemen op het vliegveld worden veroorzaakt door personeelstekorten, met name in de beveiliging en bagageafhandeling.

‘Dick Benschop kan geen luchthaven leiden’

Zondag schoof Dick Benschop op tv aan in het programma Buitenhof. Hij gaaf weliswaar aan elf van de afgelopen twintig werkdagen niet op Schiphol te zijn geweest, maar dat hij ‘altijd online bereikbaar was’. Benschop was onder meer in Washington, Genève, op vakantie in Portugal, met een kleinkind in een bootje en in bed met corona.

Historicus Han van der Horst schreef er op de website van BNNVARA een opiniestuk over. Wat Van der Horst betreft kan Dick Benschop geen luchthaven leiden. „Hij gedroeg zich als de fractievoorzitter van een regeringspartij die probeert uit te leggen waarom ondanks de schijn van het tegendeel het kabinet toch zoveel van zijn wensen waar maakt.” En: „Herhaling bleek bij dit alles het toverwoord van zijn reclame. Dat had hij blijkbaar ergens op een presentatiecursus geleerd.”