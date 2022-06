Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Broodjeaapverhalen’ doen de rondte over apenpokken: ‘Wegblijven van bangmakerij’

Er is met name in Europa veel aandacht voor het apenpokkenvirus. Zo bleek deze week dat het aantal gevallen in Nederland was gestegen naar 26 en ook in het Verenigd Koninkrijk rukt het virus op. Maar al die aandacht maakt ook „wilde verhalen” los, ziet voorzitter Ton de Boer van medicijnautoriteit CBG. „Laten we het hoofd gewoon koel houden en wegblijven van bangmakerij en broodjeaapverhalen”, is zijn boodschap over apenpokken.

De Boer gaat in een column onder meer in op onwetenschappelijke theorieën die bijvoorbeeld verkondigen dat de huidige apenpokken eigenlijk gordelroos zijn. Volgens sommige complotdenkers is het een bijwerking van coronavaccins. „Onzin: de virussen die apenpokken, Covid-19 of gordelroos veroorzaken hebben niets met elkaar te maken. En ook niet met de coronavaccins”, schrijft De Boer.

De voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen is opgeleid als arts, klinisch farmacoloog en epidemioloog. Hij is ook als hoogleraar verbonden aan de Universiteit Utrecht.

‘Broodjeaapverhalen’ over apenpokken

In Nederland zijn tot nog toe 26 besmettingen met het virus geconstateerd. „Gezondheidsautoriteiten zijn druk bezig om dit in de kiem te smoren”, benadrukt hij. „Anders dan corona is dit virus niet heel besmettelijk, dus hopelijk lukt dat. Ook zijn er vaccins en medicijnen.”

Dat zo kort na de coronapandemie weer een virus opduikt, verbaast sommige mensen. De Boer houdt het erop dat ziektes simpelweg „komen en gaan”. Een ander idee dat bij veel mensen leeft, is dat het apenpokkenvirus iets is dat alleen mannen die seks hebben met mannen kunnen krijgen. Tot nu toe vallen de met apenpokken besmette mensen in Nederland inderdaad binnen die groep, maar iedereen kan de apenpokken krijgen. Het virus wordt namelijk overgedragen door intensief huidcontact. Zweren, laesies of zweren in de mond kunnen ook besmettelijk zijn, wat betekent dat het virus zich via speeksel kan verspreiden.

