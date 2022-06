Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Veel reacties op afscheid Jan de Hoop: ‘Net als Jan hield ik het gewoon niet droog’

Dat was het RTL-tijdperk van Jan de Hoop dan. Hij presenteerde vandaag voor de allerlaatste keer het RTL Ontbijtnieuws. Jan de Hoop was een vertrouwd gezicht in de Nederlandse huiskamers. En ook een man om van te genieten als hij weer eens een foutje maakte natuurlijk. Er wordt voor de tv hier en daar zelfs een traantje gelaten. Door Jan, die zich nu ridder mag noemen, maar ook door de kijkers.

Maar laten we bij de foutjes niet te lang stilstaan. Want na meer dan 30 jaar komt voor de 67-jarige Jan de Hoop een einde aan een tijdperk bij het ochtendprogramma van RTL 4. Aanvankelijk zou de presentator al eind vorig jaar met pensioen gaan, maar hij plakte er nog een paar maanden aan vast. In 2019 werd bekend dat de nieuwslezer tot eind 2021 door zou gaan, maar zijn tv-tijdperk duurde dus nog wat langer.



Daar ga ik dan voor het laatst pic.twitter.com/UxMdazl3j2 — Jan de Hoop (@JandeHoop) June 2, 2022



Jan de Hoop presenteerde sinds 1987

De Hoop kreeg in 1987 zijn eerste nieuwspresentatieklus, bij Veronica Nieuwsradio. Twee jaar later begon hij op RTL Veronique (het latere RTL 4) met het presenteren van het Ontbijtnieuws en dat heeft hij 33 jaar gedaan. De laatste tijd was hij geregeld op dinsdag, woensdag en donderdag in de uitzending tussen 6.30 en 9.15 uur te zien.

De plek die De Hoop achterlaat bij het RTL Ontbijtnieuws wordt vanaf september gevuld door Robbie Kammeijer, die momenteel nog als presentator bij Editie NL werkt. Kammeijer voegt zich bij presentatoren Boyan Ephraim en Meike de Jong.



Als legendarisch nieuwslezer @JandeHoop met pensioen gaat, dan kán @GerardEkdom niet anders dan hem in het muzikale zonnetje te zetten met een eigen liedje! 🥰 Dag, Jannepan! 👋 #jandehoop #ekdomindemorgen #byebyeman #byebyejan pic.twitter.com/rYPGuxPPLC — Ekdom in de Morgen (@ekdomindemorgen) June 2, 2022

Het team is met de komst van Kammeijer weer „op volle sterkte”, zei hoofdredacteur Ilse Openneer eerder. „Dat gaat zonder Jan de Hoop onmiskenbaar anders zijn, maar we blijven onverminderd investeren in onze nieuwsvoorziening in de ochtend. Het is een eer om al meer dan dertig jaar een vast onderdeel te zijn van het ochtendritueel van miljoenen Nederlanders.” De Hoop liet eerder weten alle vertrouwen in zijn opvolger te hebben. „Hij komt in een warm bad terecht. Ik wens hem en het complete team veel succes.”

Veel reacties op vertrek

Heel veel mensen reageren vandaag op het vertrek van Jan de Hoop. Op het moment van schrijven wordt hij op het social media-kanaal in Nederland meer besproken dan de ‘rechtszaak-acteurs’ Johnny Depp en Amber Heard. Dat wil wat zeggen.

Wat er zoal gezegd wordt? Eigenlijk wenst iedereen Jan de Hoop gewoon alle goeds. En zijn ‘gemor, humor en woordenschat’ zullen worden gemist. Een kleine greep uit de meest prachtige reacties.



Geen Ontbijtnieuws zal meer hetzelfde zijn zonder #jandehoop, zijn mokken, zijn woordenschat en humor. Ik hoop dat hij nog heel lang in goede gezondheid mag genieten samen met zij lieve man… — ItismePatty (@itisme_Patty) June 2, 2022



Zit ik te janken. Bedankt Jan voor alles! Mijn dag begon met een lach als jij er was, hoe erg het nieuws ook af en toe was. Ik en mijn hele familie (die zitten ook te janken) gaan je missen #JanDeHoop pic.twitter.com/2cB4RY8Eor — Danielle Schimmel (@DanielleBron1) June 2, 2022



De laatste keer ontbijt nieuws met #jandehoop net als hij hield ik het niet droog. Ik ga je missen in de ochtend. — Nynke (@Miss_Nynke) June 2, 2022



Einde tijdperk al sinds mijn kindertijd hoorde ik de vertrouwde stem van #jandehoop van het ontbijtnieuws tijdens het ochtend ritueel… Nu 33 jaar later gaat de beste nieuwslezer van Nederland met pensioen… Jan bedankt #janbedankt — Veroeska Fuchten (@VFuchten) June 2, 2022

Ridder Jan de Hoop

Jan de Hoop is vanmorgen na zijn laatste uitzending bij het RTL Ontbijtnieuws benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving zijn lintje direct na afloop van zijn laatste tv-minuten. „Ongelofelijk”, zei De Hoop voor de camera van RTL Nieuws na het ontvangen van zijn onderscheiding. „Ik ga het heel erg missen hier.” De presentator ontving de onderscheiding van Ton Heerts, de burgemeester van De Hoops woonplaats Apeldoorn.

Wil je de afscheidswoorden van Jan de Hoop en de dikke tranen zien? Dat kan hier.