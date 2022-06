Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Emotionele laatste kerstviering in Busje komt zo: ‘Paul op z’n best!’

In een 45km/u wagentje kalkoenen ophalen in Den Haag en dan nog snel even langs de kapper. Dat somt de eerste minuten op van het programma Busje komt zo. En wat als je als vader door ziekte de bruiloft van je dochter hebt gemist? Dan bel je gewoon Paul de Leeuw en doe je het huwelijk nog eens over.

Nog een bijzondere bestemming in het programma is Katwijk, waar De Leeuw met een familie kerst gaat vieren. Kerst in juni? Jazeker, want het zou weleens de laatste kerst kunnen zijn voor de zieke Ali.

Kerst in Busje komt zo

Maar om dat te kunnen verzorgen, moeten er eerst kerstspullen worden geregeld. En dus gaat Paul samen met zanger Simon Keizer langs in Oudewater, waar ze bij bewoners aanbellen om kerstspullen te verzamelen. Degene die de mooiste kerstspullen weet in te leveren, wint een geldbedrag. Maar wat zouden de families eigenlijk doen met de cheque? Nou, nog meer kerstspullen kopen!

Om de verrassing voor Ali te verbloemen, heeft haar dochter haar uitgenodigd voor een kopje koffie. Om uiteindelijk feestelijk voor de dag te komen, vraagt De Leeuw aan Ali en haar man om een mooie kloffie aan te doen. Als ze eenmaal in de bus zijn aangekomen voor een kopje koffie, doet Ali haar verhaal. „Ik kreeg in oktober de definitieve uitslag: maagkanker met uitzaaiingen in de lever. Dat is niet te opereren. Eind april heb ik mijn laatste chemo gehad. Eind van het jaar red ik waarschijnlijk niet meer.”

Moeilijke boodschap

Een moeilijke boodschap om te accepteren, maar toch heeft Ali er vrede mee. „Ik ben geen moment boos geweest. Het kan iedereen overkomen.” Toch heeft ze ook weleens mindere dagen. „Mijn kinderen doen gelukkig wel boodschappen voor me en we doen leuke, gezellige dingen.”

In paard met wagen gaat Ali met haar man stijlvol naar haar laatste kerstdiner. Als ze haar familie aan tafel ziet zitten, volgen er emotionele beelden. „In één woord geweldig”, luidt de reactie van Ali. Wanneer De Leeuw vervolgens het lievelingsnummer van Ali ten gehore brengt, is ook die wens in vervulling gegaan.

Niet alleen de familie is ontroerd, maar ook kijkers reageren vol lof op de seizoensafsluiter. „Wat een prachtig einde! Sterkte familie. Paul de Leeuw op z’n best”, luidt het op Twitter.



Prachtige aflevering.

De aflevering van gisteren kun je terugkijken op NPO Start.