Lovende reacties op ‘beste’ aflevering Busje komt zo: ‘Sentiment en onderbroekenlol’

Het busje van Paul de Leeuw reed weer door Nederland voor de aflevering van gisteravond. Kijkers van Busje komt zo konden hun geluk niet op en loven het programma. „Met een lach en een traan” en typische Paul de Leeuw-onderbroekenlol wordt de aflevering door kijkers omgedoopt tot „beste van allemaal”.



Ik wil ook meerijden met #busjekomtzo en na de zesduizendste quarantaine vind ik gewoon rondrijden met een fles wijn en bakje nootjes meer dan genoeg om intens gelukkig te zijn. — Geertje Visser (@GeertjeVisser) December 9, 2021



Na Even tot hier is #busjekomtzo toch wel het tweede hoogtepunt van mijn tv week. En geloof me, die zijn intensief deze weken 😂😂 #nolife — mandyk (@MandykDH) December 9, 2021

Wellicht dat het busje van De Leeuw aan het begin van het seizoen bij sommige kijkers nog op gang moest komen. Maar nu lijken de meeste kijkers het met elkaar eens: „Wat een fijne televisie”. Ook voice-over Hans Kesting krijgt op Twitter de nodige complimenten en twitteraars genieten van het komische duo. Metro dook eerder met De Leeuw de bus in en sprak met hem over het programma.



Paul de Leeuw is de enige presentator die van heerlijke onderbroekenlol natuurlijk over kan gaan naar prachtige sentimentele televisie. Dit programma is een blijvertje #busjekomtzo — Jens Vos (@jens217) December 9, 2021

Humor en emotie in Busje komt zo

De aflevering zit weer bomvol bijzondere initiatieven en wensen. Zo komt het verhaal van Hanneke uit Almere voorbij, die eerst doof was, maar nu weer kan horen door een gehooroperatie. Ze droomde er altijd van om Paul de Leeuw eens te horen zingen. En De Leeuw zou De Leeuw niet zijn als hij haar niet op geheel eigen wijze verrast. Met doedelzakken en een hoop kabaal. „Nu hoor je wel hè, Hanneke”, grapt de presentator. Maar het feit dat Hanneke slechthorend was toen ze wenste om De Leeuw te horen zingen, zorgt ook voor de nodige hilariteit. De grappen over doofheid vliegen in de uitzending je „om de oren”.



Vanavond beste aflevering van allemaal! Mooie en leuke onderwerpen in andere afleveringen, maar deze is echt top! Ouderwets Paul in supercomputer met Hans! #busjekomtzo — mz (@mz74423001) December 9, 2021

Maar ook het emotionele verzoek van Henk uit Den Haag maakt indruk. Zijn vriendin Anneke en haar zussen Jolanda en Julia zijn liefhebbers van doedelzakmuziek. Zus Jolanda overleed aan de gevolgen van kanker en nu is ook zus Julia ernstig ziek. Kijkers zijn geroerd door het verhaal van de zussen die voor de laatste keer een doedelzak-optreden aanschouwen.



Dit is waar Paul groots in is. Geweldige aflevering, tranen van het lachen #busjekomtzo — Marion (@MissMarion15) December 9, 2021

Hans Kesting en Paul de Leeuw als stewardess

Daarna volgt Pepijn uit Vlaardingen, die wild is van draaiorgels en van De Leeuw een draaiorgel-diploma krijgt. Om na de wens van Pepijn op de bucketlist van vijf hockeyvriendinnen uit Haarlem te belanden, die nogal bijzondere en specifieke wensen hebben. Uiteindelijk loopt hun aanwezigheid in de bus uit tot een voedselgevecht van taart en filet american.

Verder wil Ellie uit Diemen voor haar zus Betty een momentje van de noodglijbaan uit een vliegtuig. De hockeymeisjes mogen als stewardessen fungeren en Hans Kesting en Paul de Leeuw toveren zichzelf om tot purser en assistent. De Leeuw en Kesting stappen daarvoor in rode korte rokjes en met blonde pruik uit de bus. Tot slot verrast De Leeuw Bart-Jan uit Haarlem met een emotioneel liedje voor zijn overleden vader. Kijkers konden lachen en huilen om deze „geweldige aflevering” en hopen dat het programma voorlopig nog wel op de buis blijft.



Oh oh oh wat heb ik gegierd van het lachen en ook een traantje gelaten vanavond. Wat een heerlijk format en wat is dit toch fijne televisie! Blijf alsjeblieft zo lang mogelijk televisie maken @pauldeleeuw1962!!! #busjekomtzo #meerpauldeleeuw — Sander van Oene (@sandervanoene) December 9, 2021



Ach wat een fijn programma, weinig glittery opsmuk, maar gewoon puur met een heerlijke lach en een oprechte traan! @HKesting @pauldeleeuw1962 jullie doen het weer ouderwets geweldig!! #busjekomtzo — Suzanne (@Susierider) December 9, 2021

