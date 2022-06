Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hilariteit om Paul de Leeuw in bruidsjurk bij Busje komt zo: ‘Briljant’

Manicure, pedicure, harsen. In de nieuwe aflevering van Busje komt zo is een ware beauty salon ingericht voor de kandidaten van het programma. Volgens Rinke mist zijn vrouw Christel namelijk de nodige vrouwelijke aandacht in huis. Het koppel heeft vijf zonen en dus gaat het voornamelijk over voetbal en formule 1 in huis. Daar mag weleens verandering in komen.

Om Christel in de watten te leggen, organiseert Paul de Leeuw een heerlijke dag voor de kandidaat. Nadat de moeder onder handen genomen is door een team van beauty experts, is het tijd om een pavlovataart te maken. Volgens een Russische huisvrouw is de truc om het dessert „knapperig van buiten en heel zacht van binnen” te maken.

Paul de Leeuw sprak voor zijn Busje komt zo overigens ook met Adele, die aflevering was een grote hit.



Voedselgevecht in Busje komt zo

Terwijl de kandidaten verder bakken, gaat Paul weer verder met de bus naar de volgende halte, in Arnhem. Ook deze keer krijgt het programma weer een bijzondere aanvraag. Een groep vriendinnen wordt namelijk maar niet ten huwelijk gevraagd, maar wil wel graag bruidsjurken passen. Dus nemen ze het heft in eigen handen. Niet alleen de vrouwen trekken een bruidsjurk aan, maar ook De Leeuw en de zonen van Christel kiezen er een uit. Het levert een staaltje hilarische tv op.

Als Christel haar zonen in een golfkarretje ziet verschijnen in bruidsjurk en met make-up op het gezicht, giert ze het uit van ‘t lachen. „O nee, wat erg”, reageert de moeder met een lach op haar gezicht. „Ze zijn best mooi. Hoe voelt dat?”, vraagt ze aan haar zonen. Daar kunnen ze maar één antwoord op geven: „pijnlijk”. Als het bakfestijn is afgerond, kunnen ze het niet laten om Paul terug te pakken. En dus drukt één van de zonen zijn zelfgemaakte pavlovataart in het gezicht van de presentator.



Tranen met tuiten gelachen bij #busjekomtzo

Wat een heerlijke tv! — Margot Lantinga 😷🌻🍀 (@margotlantinga) June 1, 2022



Het wordt echt met de week leuker dit programma, heerlijk #busjekomtzo — Victor Hopman 🌈 (@victorhopman) June 1, 2022

Paul de Leeuw

Bijna een half miljoen kijkers zagen hoe het programma eindigde in een voedselgevecht. De reacties op het programma zijn bijna alleen maar positief. „Paul de Leeuw in een trouwjurk is het beste wat je gaat zien dit jaar”, klinkt het op Twitter. „Wat anderen ervan vinden interesseert mij niet. Ik vind Busje komt zo simpel, feel-good, ongecompliceerd en leuk!”

Ook Rinke, de vader van het gezin, kan het niet laten om nog een reactie achter te laten. „Wat was het een prachtige ervaring om deel te mogen nemen aan Busje komt zo. Uitbundig gelachen en genoten. Gemaakt door een prachtig team! Paul, Hans, Josephine and friends bedankt!”

De aflevering van Busje komt zo kun je terugkijken op NPO.