Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Boer die boerenprotest negeerde doet verhaal bij Humberto: ‘Dapper’

Het leek er gisteren bijna op of alle boeren van Nederland met de trekker naar het boerenprotest in Stroe waren gekomen. Toch bleven er mensen thuis. De laatste Elfstedentochtwinnaar Henk Angenent bijvoorbeeld. Hij deed zijn verhaal tegenover De Telegraaf („ik ben geen protestboer”). Een ook bioboer John Arink meed het boerenprotest. Hij schoof aan in talkshow Humberto. „Dappere man!”

Volgens organisatoren als Farmers Defence Forse van het boerenprotest waren 60.000 boeren op 20.000 trekkers naar Stroe gekomen. Gemeente Barneveld kon dat enorme aantal niet bevestigen en leek ook wel wat minder als je het met het Pinkpopterrein van afgelopen weekend vergeleek, maar heel veel boeren waren het in elk geval wel. Het leverde in Midden-Nederland een verkeerschaos op. Na de indrukwekkende demonstratie van gisteren, gaat vandaag de Tweede Kamer over de kabinetsplannen rond stikstof in debat. Het zal in Den Haag een enerverende dag worden.

John liet het boerenprotest voor wat het was

Bioveehouder John Arink liet het boerenprotest van Stroe links liggen. Hij vindt dat de plannen voor stikstofvermindering niet ver genoeg gaan en is voor een kleinere veestapel in ons land. Zijn mening zal Arink onder alle protesterende boeren niet populair maken, maar hij loopt niet voor die mening weg. In tegendeel, hij liep er zelfs mee naar de studio van Humberto Tan.

„Het grootste boerenprotest ooit”, noemde de talkshow-gastheer van Humberto het. „De oproep om niet met trekkers de snelweg op te gaan werd massaal genegeerd, met grote files tot gevolg.” John Arink stond niet in de file, althans niet richting Stroe. Hij had ook geen spandoek met een tekst als ‘Haagse idioten helpen Nederland naar de kloten’ gefabriceerd. Vijftig koeien heeft hij op Ekoboerderij Lievelde staan. Arink heeft het helemaal niet moeilijk, hij draaide vorig jaar juist zijn beste jaar ooit. Dat wil niets zeggen over de situatie van collega’s uiteraard, maar hij verdient een prima boterham.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dapper van boer John om daar te gaan zitten tegenover een voorzitter van de massa in veehoudersland. Hij bracht goede argumenten ter tafel! Ik voel veel voor zijn manier van boer zijn en zou graag meer van zulke boerenbedrijven zien. #Humberto https://t.co/sZrCB1AS4p — Jan-Wilhelm vd H (@JanWilhelmvdH) June 22, 2022

Méér stikstof ons land uit

„Het ligt wat genuanceerd hoor”, vertelt de boerenprotest-mijder er zelf bij. „Wij hebben een biologisch-dynamisch bedrijf en krijgen ook een melkprijs als zodanig. Onze grootste winst zit in het direct vermarkten onder consumenten. We putten ook uit de 4 of 5 procent van de Nederlanders die duurzame voeding kopen. Dat is ons bestaansrecht.”

Arink is stellig: er moet nog meer stikstof dan het kabinet wil ons land uit. „Stikstof is slechts één uitwas van het excessieve van het intensieve landbouwmodel dat we in Nederland kennen. We hebben ongeveer het meest intensieve model van heel Europa. Dat intensieve model is eigenlijk de grootste bedreiging voor de boeren. En niet zozeer het beleid van het kabinet. Het beleid van het kabinet loopt er een beetje achteraan om problemen op te knappen. Juist dat intensieve model heeft de afgelopen zeventig jaar het aantal boeren gedecimeerd. Wie er vooral van geprofiteerd hebben, zijn de bedrijven om de boeren, big agro genoemd. Banken, veevoerbedrijven, toeleveranciers van allerlei apparatuur. En bedrijven die staan te trappelen om zogenaamde technische innovaties te leveren waardoor boeren een nog hogere kostprijs krijgen. We moeten juist terug in intensiteit en een transitie doorlopen, zodat we minder afhankelijk worden van onder meer fossiele brandstoffen.”

Boeren van het boerenprotest zullen hebben gegruweld bij het horen van de mening van John Arink. Maar hij krijgt ook bijval.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een goed verhaal van boer John Arink die met zijn 50 koeien een uitstekende boterham kan verdienen en die juist pleit voor verkleinen van de veestapel #Humberto — Mathieu [email protected] (@Paapst) June 22, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zojuist #humberto teruggekeken. De blabla van natuursloper Bleker was niet te harden , maar werd toch erg blij met de duidelijke bijdrage van toekomstboer John Arink van @ekoarink 👍🏻 #stikstof #natura2000 #natuurcrisis — Harry Derksen (@Harry_Herrie) June 22, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Jon Arnink respect, sterk verhaal! Veel succes en complimenten voor je sterke betoog bij #Humberto Nederland wordt weer mooi met halvering van veestapel!! — Nico Jansen (@NicoGMJansen) June 22, 2022

Wil je de uitzending van Humberto terugzien? Dat kan hier.