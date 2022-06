Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waardig afscheid Rob de Nijs in Ziggo Dome: veel gasten en tranen

Na een carrière van zestig jaar in de schijnwerpers nam Rob de Nijs gisteren afscheid van zijn fans in een tot de nok toe gevulde Ziggo Dome. Nog eenmaal zong het 79-jarige nederpopicoon zijn grootste hits, waaronder Malle Babbe, Alles Wat Ademt en Banger Hart.

De loopbaan van Rob de Nijs kent vele pieken en dalen, maar ondanks alles — en wellicht tegen beter weten in — is de zanger altijd blijven doorploeteren. Zestig jaar geleden wint de negentienjarige De Nijs een talentenjacht met zijn band De Lords. In den beginne is hij een soort Nederlandse Cliff Richard met een keurig braaf imago. Platenfirma Decca neemt de gok en laat hem vooral vertalingen zingen. Met Ritme Van De Regen heeft hij in 1963 een top 10-hit te pakken. Opvolger Stil Verdriet, een Bobby Vinton-cover, wordt ook een knaller, maar daarna zit De Nijs tien jaar om een hitnotering verlegen. Boudewijn de Groot en Lennaert Nijgh redden Rob de Nijs uit de vergetelheid met Dag Zuster Ursula. Het zou nog tot 1996 duren voor hij zijn eerste en enige nummer 1-hit zou scoren met Banger Hart.

Afscheid Rob de Nijs in Ziggo Dome

Wanneer Rob de Nijs eind 2019 onthult aan Parkinson te lijden, maakt hij duidelijk dat hij een punt achter zijn carrière zet. In 2020 verschijnt zijn laatste album ’t Is Mooi Geweest, behorend bij de gelijknamige biografie. Er wordt een afscheidsconcert in de Ziggo Dome aangekondigd, al wordt de datum vanwege corona alsmaar uitgesteld. Dit terwijl hij vecht tegen zijn slopende ziekte. Dat de zanger nog steeds erg geliefd is, bleek gisteravond wel. Het concert wordt ingeleid door Omroep MAX-dj Daniël Dekker, die het omschrijft als een ‘historische avond in de Nederlandse muziekgeschiedenis’. Terecht, want er zijn maar weinig artiesten die gedurende zo’n lange periode zoveel mensenlevens beroerd hebben als Rob de Nijs. Op aanmoediging van Dekker krijgt De Nijs een staande ovatie wanneer hij door zijn vrouw Henriëtte Koetschruiter in een rolstoel het podium op wordt gereden.

Niet alleen maar hits

Het laatste optreden van Rob de Nijs begint ingetogen met Ik Laat Je Vrij, een single uit het najaar van 1976. Een bijzondere keuze, want het vertaalde chanson was nooit een hit. Gedurende de avond zal blijken dat de zanger geregeld de voorkeur geeft aan de persoonlijke favorieten uit zijn brede repertoire, waaronder De Moeite Waard en Eeuwig Jong, een vertaling van Charles Aznavours Yesterday When I Was Young, met een tekst van de recent overleden Jan Rot. Toch ontbreken de grote hits van weleer zeker niet. De doorbraaksingle Ritme Van De Regen, origineel van de Amerikaanse groep The Cascades, komt als tweede nummer in de show voorbij en is met afstand de oudste song die door de Ziggo Dome galmt — een zaal waar De Nijs overigens voor het eerst optreedt.



Waylon en Paskal Jakobsen

Tijdens de twee uur durende show passeren diverse muzikale gasten de revue. De eerste is Waylon. De Nijs kondigt hem aan als ‘een man die een goed leven leidt, volgens mij’. Waylon zingt het door Daniël Lohues geschreven Eindelijk Vrij en prijsnummer Het Werd Zomer. Het nostalgische lied over een puber die tijdens een zomervakantie zijn onschuld verliest bij een twaalf jaar oudere vrouw past Waylon als gegoten. Bløf-zanger Paskal Jakobsen vertelt hoe zijn ouders op zomeravonden de elpee Pur Sang draaiden en dat hij vanuit zijn bed stiekem meezong. „Rob de Nijs is voor mij heel belangrijk geweest, want hij heeft mij laten zien dat het Nederlands een prachtige taal is en dat je heel mooi in het Nederlands kan zingen.”

Korte onderbreking Rob de Nijs

Wanneer De Nijs weer op de bühne verschijnt, kondigt hij het lied Tegen Beter Weten In aan, geschreven door Lennaert Nijgh en diens vrouw Astrid. Tijdens het lied moet hij tweemaal niezen, waardoor hij even zijn stem kwijt is. Hij lijkt overmand door emoties en maant de band tot stoppen. De fans steken hem een hart onder de riem door meermaals luid te applaudisseren. „Het ging zo goed tot het stopte”, grapt de zanger. Een tweede poging verloopt vlekkeloos en nog meer applaus volgt. Trijntje Oosterhuis komt even later op met haar interpretaties van Open Einde en Engelen Uitgezonderd. Ze slaagt erin beide nummers naar haar hand te zetten. Danny Vera kan ondertussen goed uit de voeten met de Garth Brooks-cover De Donder Rolt. Met Jakobsen zingt hij Wat Als Later Nu Is, dat de twee voor het laatste album van De Nijs geschreven hebben.



Sanne Wallis de Vries en Claudia de Breij

De meest geslaagde vertolkingen van Rob de Nijs-nummers komen van Claudia de Breij. Ze laat de Ziggo Dome oplichten met de fraai gezongen ballad Zet Een Kaars Voor Je Raam, alvorens feestelijk verder te gaan met de vrolijke jaren 80-hits Zondag en Hou Me Vast (Want Ik Val). De Breij vertolkt de liedjes met een bijna vanzelfsprekend gemak, alsof ze ze zelf avond aan avond zingt tijdens haar shows. Collega-cabaretière Sanne Wallis de Vries zorgt voor een luchtig moment, wanneer ze vanuit de zaal met nog twee dames komt aanrennen in strakke glitterjurkjes. Ze vertelt hoe ze als vierjarig meisje Rob de Nijs op televisie zag schitteren in de KRO-serie Kunt U Mij De Weg Naar Hamelen Vertellen, Mijnheer? en op slag verliefd werd. „Ik gleed van de bank af”, zegt ze tegen een ietwat verbouwereerde De Nijs. „En je wordt alleen maar mooier. Rijpe Rob.” Vervolgens zingt ze met haar meidengroepje Ik Wil Je, een hitje uit 1982.

In tranen bij Malle Babbe

Het lukt De Nijs het publiek te ontroeren. Ondanks zijn ziekte is hij nog aardig bij stem en bovenal charismatisch. Zo krijgt de hit Zonder Jou een extra lading wanneer hij het in duet zingt met Paskal Jakobsen. De Bløf-zanger kijkt vertederd naar zijn grote held. Het mooie Foto Van Vroeger had zelden zoveel gewicht als vanavond. „Het is een vreemd gevoel om deze liedjes voor het laatst te zingen, voor publiek dan”, zegt De Nijs. „Het is moeilijk om te stoppen, maar het is beter om het te doen als iedereen het nog een beetje leuk vindt. Dat doen we dus.” Het besef dat de laatste minuten van zijn carrière zijn ingegaan, lijkt pas echt bij hem door te dringen wanneer hij Malle Babbe zingt, een van zijn grootste succesnummers. Er biggelen tranen over zijn wang. En dan te bedenken dat hijzelf nooit zo’n fan was van de volkse Adèle Bloemendaal-song van de hand van Nijgh en de Groot.



De band, de zanger en het meisje

Richting het slot van de show zijn de grote meezingers aan de beurt. Het publiek veert uit de stoelen bij Banger Hart en Jan Klaassen De Trompetter. Voorafgaand aan Alles Wat Ademt verwijst De Nijs naar de oorlog in Oekraïne. De ironie wil dat deze single begin 1986 van de eerste plek werd geweerd door een nummer over de Koude Oorlog, namelijk Elton Johns Nikita. Na nog een staande ovatie eindigt Rob de Nijs zijn zestigjarige carrière niet met een van zijn beroemde hitsingles, zoals de grote afwezigen Zo Zal Het Zijn en Dag Zuster Ursula, maar met het breekbare Niet Voor Het Laatst, het titelnummer van zijn voorlaatste album. Op de bühne wordt hij omringd door zijn vrouw en zijn muzikanten. De band, de zanger en het meisje, om in het idioom van De Nijs te blijven. Het is een waardig afscheid van de man die rijker is dan hij ooit had durven dromen.