Experiment met gemuteerde hamsters gaat fout: beestjes ongekend agressief

Wetenschappers in de VS hebben per ongeluk agressieve gemuteerde hamsters gemaakt. Dat deden ze met een experiment dat de genen van de beestjes aanpast. Met behulp van de controversiële CRISPR-technologie onderzocht een team van de Northwestern University een hormoon genaamd vasopressine en zijn receptor, Avpr1a.

Receptoren geven signalen van binnen of buiten de cel door. Avpr1a regelt bijvoorbeeld zaken die betrekking hebben op functioneren in een team, vriendschap en sociale binding. Door het uit een groep goudhamsters te verwijderen, werd verwacht dat de beestjes socialer en vriendelijker zouden worden.

Gemuteerde hamsters worden kleine monsters

„We waren compleet verrast door de resultaten”, zegt professor H. Elliot Albers, de hoofdonderzoeker van het team. „We verwachtten dat als we de activiteit van het vasopressine-hormoon zouden elimineren, we zowel agressie als sociale communicatie zouden verminderen. De hamsters zouden rustiger worden en zich minder met de groep bemoeien.”

🧬 Wat is CRISPR-technologie? Wanneer het over CRISPR-technologie gaat, wordt vaak CRISPR-Cas9 bedoeld. Dat is een techniek die heel precies stukjes DNA uit genen kan knippen. Zo kunnen mensen DNA veranderen. Dit biedt ongekend veel nieuwe mogelijkheden, maar roept ook ethische vragen op. Is het wel wenselijk dat we gaan rommelen met genen? Wat zijn de risico’s en grenzen? Onder wetenschappers en ethici woedt een fel debat.

Het tegenovergestelde gebeurde. De academici ontdekten al snel dat de schattige bolletjes pluis veranderden in kleine monsters die „hoge niveaus van agressie jegens andere individuen van hetzelfde geslacht” vertoonden. Alle hamsters gingen op hun niet-agressieve soortgenoten jagen, ze in een hoek jagen en ook bijten.

Normaal worden dit soort experimenten met muizen gedaan. In dit geval kozen de wetenschappers echter specifiek voor goudhamsters. Die leven namelijk, in tegenstelling tot muizen, in een sociale structuur die vergelijkbaar is met die van mensen.

Wetenschappers begrijpen het niet

Professor Albers noemt de uitkomst van het experiment verrassend. „Hoewel we weten dat het vasopressine-hormoon sociaal gedrag in de hersenen reguleert, is het ook mogelijk dat de meer globale effecten van de Avpr1a-receptor sociaal gedrag ernstig onderdrukken.”

De hoofdonderzoeker voegt eraan toe dat dit aantoont dat wetenschappers „dit systeem gewoon nog niet begrijpen”. Het onderzoek gaat echter door, want de rol van vasopressine in sociaal gedrag kan wetenschappers helpen bij het bedenken van nieuwe behandelingen voor psychiatrische stoornissen van autisme tot depressie.