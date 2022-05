Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Talpa-baas: ‘Derksen spreekt voor zichzelf, VI voorlopig niet op de buis’

Johan Derksen mag dan wel stellen dat Vandaag Inside maandag terug op televisie zou komen: volgens Talpa is daar niets van waar. Volgens directeur radio en televisie Paul Römer is er nog niets besloten. Dat liet hij vandaag weten op NPO Radio 1. Römer wil op geen enkele manier vooruitlopen op de uitkomst van deze gesprekken. „Alles wat je zegt is alleen maar olie op het vuur, quotes gaan direct een heel eigen leven leiden”, aldus de Talpa-baas.

Derksen kondigde gisteren via het Algemeen Dagblad aan dat de mannen na een pauze van twee weken weer op televisie zouden terugkeren. Het programma stopte na dagenlange commotie over de bekentenis van Derksen op tv dat hij in de jaren 70 een bewusteloze vrouw met een kaars gepenetreerd zou hebben. Later kwam hij terug op dat verhaal en zou hij haar niet gepenetreerd hebben.

Johan Derksen

„We zijn continu met de mannen in gesprek: wat is hier gebeurd? Wat betekent dit voor de toekomst?”, laat Römer weten. Maar veel concreter kan hij niet worden. „Iedereen wil weten wat er gebeurt achter de schermen. Maar dat proces is nog steeds gaande.” Hij distantieert zich van de verwarring die ontstaan is door de uitlatingen van Derksen: „Ik ben niet verantwoordelijk voor wat hij zegt of lekt. Ik kan alleen maar praten namens het bedrijf.”

In het AD vertelde Derksen dat hij en zijn kompanen niet besloten op te stappen vanwege alle boze reacties, maar omdat ze geen „rugdekking” kregen van Talpa. Dat zou nu wel het geval zijn. Ook op deze uitlatingen van Derksen wilde de Talpa-baas op NPO Radio 1 niet reageren. Over de geloofwaardigheid van Talpa als Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp op televisie terug zouden keren, wilde Römer geen uitspraken doen: „Ik heb Rutte horen zeggen dat je op stel-dat-vragen geen antwoorden moet geven. Dit is een ingewikkeld proces, de hele wereld kijkt mee. De helft van het land is voor, de andere helft tegen en je doet het nooit goed.”

Vandaag Inside

Hij maakte vervolgens nog een vergelijking met zangeres en cabaretière Heintje Davids, die ook telkens maar terug bleef komen omdat zij het publiek miste. „Over haar praten we vijftig jaar later nog steeds. De Heer heeft wonderlijke kostgangers.”

Op Twitter is Vandaag Inside al tijden hét gesprek van de dag. Sommigen vinden dat het programma gewoon terug zou moeten keren, anderen noemen het een schande als Johan Derksen weer op tv verschijnt. „Hebben ze bij SBS6 totaal geen gevoel voor schaamte?”, vraagt iemand zich af. Een ander reageert verheugd op een mogelijke terugkeer van het programma. „Ik ga zeker kijken!”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ophef, leugens, homofobie en misogynie als verdienmodel. En wie daar aanstoot aan neemt is fake, woke of deugkneus Voor #Talpa bestaan er geen morele grenzen en voor #vandaaginside dus ook niet. https://t.co/GgU4wulYKy — Erwin Koster 🥊 (@tweetvaria) May 11, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Mag je al bekennen dat je maandag gewoon weer naar #vandaaginside gaat kijken of deug je dan nog steeds niet?

Ik vraag dit namens een vriend #dtv — Peter ter Horst (@PeterterHorst) May 11, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.