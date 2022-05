Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Museum laat bezoekers aan borsten voelen ter bewustwording

Het Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires laat bezoekers tijdelijk aan borsten voelen. Wacht even, niet direct een duur vliegticket boeken, het gaat om vrouwen op schilderijen in het museum. Maar ook die zijn uniek, want ze zijn voorzien van implantaten. En daar zit een bewustwordingscampagne achter.

Om kunstwerken in een zo goed mogelijke staat te behouden, waarschuwen musea het publiek normaal gesproken om niet te dicht bij exposities te komen. Kunst aanraken in een museum is al helemaal een doodzonde. Deze tentoonstelling daarentegen gaat niet zozeer over het beschermen van historische stukken, maar over het beschermen van de gezondheid van bezoekers.

Ongegeneerd aan borsten voelen in een museum

Bezoekers van het Argentijnse museum mogen tijdelijk aan de borsten van vrouwen op kunstwerken voelen. Ze worden er zelfs toe aangemoedigd. De expositie heet The Art of Self Examination.

Het museum heeft niet zo zeer als doel wanhopige mannen te trekken, maar wil bewustwording creëren omtrent borstkanker. Daarbij spelen oneffenheden op de kunstwerken een belangrijke rol. De vrouwen op de klassieke kunstwerken zijn voorzien van borsten met nagemaakte knobbels, huidretracties of gezwollen lymfeklieren. Symptomen die kunnen duiden op borstkanker.

Rubens-vrouwen en Bathseba van Rembrandt

Het gaat overigens om replica’s van klassieke kunstwerken. Zo kun je de borsten van de vrouw op Bathseba voelen, een schilderij van Rembrandt. En voor de liefhebbers van Rubens-vrouwen: ook het schilderij De drie Gratiën mag je aanraken.

The Art of Self Examination

De expositie The Art of Self Examination is een samenwerking tussen non-profitorganisatie Macma en reclamebureau DAVID Buenos Aires. Naast het eerder genoemde museum laat ook een aantal andere musea in Argentinië bezoekers aan borsten voelen tijdens deze expositie. Taco Dibbits, lees je mee?

