Hilariteit om plasemmer van bijstandsmoeder Nadia in Waar doen ze het van?

Het seizoen van het veelbesproken programma Waar doen ze het van? komt tot een eind. In de laatste aflevering van gisteren zien de kijkers dat Vasco Rouw nog grotere ambities heeft als het aankomt op geld. En de nieuwe liefde van bijstandsmoeder Nadia? Die kost ook geld.

Martin woont namelijk een uur rijden vanaf haar woonplaats Hengelo. De twee zijn nu een jaar samen en zouden graag in de toekomst willen samenwonen. Maar eerst trouwen, want zo hoort het, vinden de twee. Als het aan de kinderen ligt, gaan zij dan bij Martin wonen. „Martin past niet in onze keuken”, aldus één van de jonge spruiten.

„Ik heb er van tevoren over nagedacht, dat ik meer geld ga uitgeven. Maar je krijgt er ook veel voor terug. Dus dat is wel de moeite waard.” Volgens de bijstandsmoeder zitten zij en haar nieuwe liefde Martin ook op één lijn als het om geld gaat. Wel zo belangrijk, vindt Nadia. Hoeveel haar nieuwe liefde verdient, wil ze niet kwijt. „Hij is heftruckchauffeur. Hij verdient genoeg.”

Als Nadia haar gezin klaarmaakt voor een logeerpartij bij Martin, haalt ze een wel heel bijzonder voorwerp uit haar tiny house. „Dat is een plasemmer”, legt ze uit.



Nadia gaat logeren bij haar nieuwe vriend Martin. En neemt haar hele inventaris aan pestzooi mee. Inclusief haar plasemmer. Immers: een stel dat samen plast is een stel dat bij elkaar past #waardoenzehetvan pic.twitter.com/vvTLDDP7a8 — Vincent G. de Vlugt (@Vincentgdevlugt) May 11, 2022



“We gaan eerst trouwen en dan samenwonen”

“Zoals het hoort?” Blijft toch EO hè #waardoenzehetvan — Victor Hopman 🇺🇦 (@victorhopman) May 11, 2022



Ben je een maand bij elkaar en neem je meteen je kinderen mee te logeren 😳! Moet je m’n puber hier horen op de bank 😅🙈 #waardoenzehetvan — Willy (@Wilster81) May 11, 2022

Veel kijkers van het programma vinden het maar een raar gegeven dat Nadia zoveel toeslagen krijgt, terwijl ze geen beperking heeft en volgens hen gewoon zou ‘moeten’ werken. „Nadia heeft liever niet dat specifiek wordt verteld hoeveel vriend Martin verdient”, klinkt het op Twitter. „Anders kunnen haar eigen verdiensten mogelijk in gevaar komen.”

Als Vasco Rouw in de laatste aflevering onthult dat hij meer dan 100 miljoen wil verdienen, gaan kijkers los. „Vasco en Tamara becijferen hun vermogen op 14 miljoen. Sywert maakte tot voor kort óók zulke euforische rekensommetjes”, reageert iemand.



Vasco denkt dat €100.000.000 verdienen in z'n leven wat te laag is ingeschat: hij is nl. van plan om nog meer mensen op te lichten. Gewoon, niet voor het geld, maar om de game, weet je wel. #waardoenzehetvan — mawibo (@mawibo) May 11, 2022

Het is geen geheim dat de kandidaat zijn geld verdient aan dubieuze cryptopraktijken. Zo dook het programma Radar in de grootschalige cryptoscam, net als BNR-journalist Aäron Loupatty, die er een vierdelige podcast over maakte. Alhoewel Rouw het heerlijk vindt om zijn geld te besteden aan pronkstukken zoals een Lamborghini en een peperduur horloge, claimt hij dat het hem niet om de centen gaat. „Het gaat om de game”, zegt hij zelf. Veel kijkers waren van mening dat de EO het programma zou moeten schrappen, of de familie eruit knippen. Maar dat hebben ze nooit gedaan.

Waar doen ze het van? is terug te kijken via NPO start.