Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het is weer gaande in Married at First Sight: een onverwachte scheiding én een trap na

Het tempo lijkt steeds meer omhoog te gaan in Married at First Sight, zeker nu ‘we’ middenin het koppelsweekend zitten. Vorige week gingen kijkers weer los op Joep, die zijn bruid Caroline niet het grootste bed in de kamer gunde, maar wel de (regenachtige) pergola in de tuin. Tja… dan snap je het niet helemaal. En ook de aflevering van gisteren zit weer bomvol smeuïge momenten. Al lijkt het voor de kandidaten allemaal wat bergafwaarts te gaan.

In de vorige aflevering ging het koppelsweekend van start. Daar zagen we dat Caroline in haar uppie aankwam, maar door Carlo Boszhard naar Joeps kamer werd gedirigeerd. Het stel had elkaar toen al twee weken niet gezien en Caroline zag er weinig in om met haar afstandelijke man in één kamer te slapen. Toen de stellen hun relatie een cijfer moesten geven, kwam zij dan ook op de proppen met een magere twee. Joep lijkt er maar weinig moeite in te willen steken en dat werd gisteravond nóg erger, zo blijkt.

Joep in de jacuzzi

Joep zag zijn kans namelijk schoon om lekker in de jacuzzi tot rust te komen, met een dame aan zijn zijde. Maar was dat Caroline? Nee, zeker niet. Hij ging voor Kim, de vrouw van Antoine (tussen die twee botert het overigens ook niet helemaal). Die ‘gezelligheid’ ging tot diep in de nacht door en als verklaring zegt Joep dat hij een fles champagne in de auto had liggen, die Kim en hij samen soldaat hebben gemaakt. ‘s Ochtends is hij „nog steeds een beetje gebroken”. Van de drank dus, niet van zijn slechte huwelijk. Ook de andere deelnemers hebben het erover met elkaar, maar ze weten nou niet exact wat er is gebeurd. „Ik weet ook niet of ik het wil weten”, reageert Astleigh, die wél helemaal happy is, met Rowan.

Joep heeft wel een uitleg: „Ik vond het gewoon fijn om met iemand even te kunnen kletsen, zonder alles en iedereen erbij.” ‘Zonder alles’, slaat mede op de camera’s, want die waren er dus niet bij. Volgens Joep is het jammer dat er ‘meteen iets van gevonden moet worden’. Later, bij de experts, geeft Caroline aan dat dit incident bij haar wel wat jaloezie aanwakkerde. Want hoewel zij moeite steekt in Joep en zichzelf steeds wegcijfert, heeft hij maar weinig aandacht over voor haar. Het is dan ook geen verrassing (misschien voor kijkers wel een opluchting) dat het stel besluit te scheiden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Lekker #Joep, die gesloten houding… Lieve #Caroline, je verdient zoveel beter! Wees blij dat je van hem af bent… 🙏🏻 #MAFS — Renske Houting (@RenskeHouting) May 10, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zelfs bij de scheiding mist Joep alle respect! Zit als een zak hooi op de bank en denkt wederom alleen aan zichzelf! Zelden zo'n misselijk mannetje gezien #mafs — Carin Peters (@Caatje1980) May 10, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Joep zegt eigenlijk de hele tijd “dat is jouw probleem” en daardoor zit ik bijna tegen de tv te schreeuwen want het is niet te doen. #mafs #mafsnl — Fiona zegt; (@Fionaek) May 10, 2022

Onverwachte scheiding in Married at First Sight

En dan zijn Astrid en Sander er ook nog, die het ‘heel gezellig’ hebben met elkaar, maar romantische gevoelens missen. Door expert Eveline wordt er al een interventie ingepland, waarbij het stel een aantal oefeningen moet doen. Elkaar diep in de ogen aankijken, bijvoorbeeld. Dan moet Astrid Sander laten zien ‘wat zij naar hem wil uitstralen’ en moeten ze elkaar liefdevol strelen. Je snapt: de ongemakkelijkheid spat ervan af. „Mijn God, ik krijg het er gewoon warm van”, weet Astrid nog uit te brengen. Maar die interventie mocht niet meer baten. Even later zit het stel bij het clubje experts en krijgt vooral Sander op zijn kop. Hij en Astrid gaan namelijk (onverwacht voor Astrid dus) scheiden, en bij haar biggelen de tranen over de wangen. Waarom doet Sander niet meer moeite?, is de vraag waar de experts vooral mee zitten.

„Heel veel tranen hier, vanwege het telefoongesprek”, begint Boszhard wanneer Sander de kamer binnenkomt. „Dat kan”, reageert hij, empatisch als ie is. „Ze is teleurgesteld”, probeert Boszhard nog. Sander: „Dat zou kunnen.” Hij geeft daarna aan dat hij niet de gevoelens heeft voor Astrid die hij zoekt. Na „twee, drie weken” moeten die er wel zijn, vindt hij. „Ik ken mezelf, als dat er niet is, houdt het op.” Maar daar gaan de experts niet in mee: „Je bent heel stellig, dat je het na twee of drie weken wel moet voelen. Maar je moet je een paar dingen realiseren: jullie zitten allebei op een leeftijd dat relaties vinden echt anders is geworden”, prent gedragsbioloog Patrick hem in. Zomaar heel verliefd worden, dat gebeurt nog maar zelden. Hij maakt zich er dan ook zorgen om dat het voor Sander „zo zwart-wit is”.

„Ik sta er gewoon zo in en dan is het voor mij klaar”, kaatst Sander terug. Voor hem is de deur naar een relatie met Astrid dan ook echt dicht. „Ik hoop dat we leuke vrienden kunnen blijven en als dat er ook niet in zit, dan houdt het op.” Dat Astrid daar niet héél veel zin in heeft, is logisch. Anders deed ze wel mee aan Friends at First Sight in plaats van Married at First Sight.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Sander is nu wel een beetje lomp. "Zou kunnen." Ja. Fijn. Maar ja, wellicht ook een houding. #MAFS — Yvette Boltze #IstandforUkraine #SlavaUkraini 🇺🇦 (@KumbatioYvette) May 10, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Mag best wel gezegd worden… Astrid is een hele lieve vrouw 😘#Mafs #mafsnl — Marianne (@madelief114) May 10, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Lieve Astrid, hoop zo dat er een leuke, lieve gezellige vent in je leven komt. #mafs — Lydia Smits ⚓ (@lydiasmits) May 10, 2022

De aflevering van Married at First Sight van gisteravond kijk je terug op Videoland.