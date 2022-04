Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Donkere wolken komen om de hoek bij Married At First Sight: ‘Het lukt eventjes niet meer’

Je huwelijk, de daaropvolgende huwelijksreis én samenwonen, dat moeten een paar van de mooiste momenten uit je leven zijn. Maar voor veel koppels uit Married At First Sight loopt het even anders. Vorige week al tussen Joep en Caroline, toen waren vooral kijkers verontwaardigd door het gebrek aan inzet door eerstgenoemde. Deze week zijn Kim en Antoine aan de beurt. Daar loopt het niet helemaal op rolletjes en Kim zegt zelfs ‘van een roze wolk af te zijn gevallen’. Dat belooft weinig goeds.

Kim zit sowieso al in een lastige situatie, dat moet gezegd worden. Niet heel lang geleden overleed haar vriend, wat uiteraard een flinke deuk heeft achtergelaten. Daar heeft ze, zo geeft ze tijdens Married At First Sight ook toe, veel last van. Maar de laatste tijd beginnen de twijfels wel heel erg toe te slaan.

Moeilijkehden in Married At First Sight

Sinds de huwelijksreis van het stel, gaat het eigenlijk steeds minder goed. Vooral Kim lijkt te twijfelen aan haar gevoelens, en gisteren kwamen die twijfels tot een hoogtepunt. Misschien onbedoeld creëert ze afstand tussen haarzelf en haar kersverse man, omdat ze zich terugtrekt. Gisteren besloot het stel dan ook een pauze in te lassen. Terwijl Antoine de worstenbroodjes uit de oven haalt (sterke keuze voor het ontbijt, dat moet je hem nageven), keert Kim zich naar de camera. „Het is natuurlijk een vrij heftige week geweest. Een beetje ups en downs gehad dus het lukt eventjes niet meer. Je bent zoveel dingen aan het analyseren, aan het nadenken, het stroomt over. Wat wil ik nou precies, wat wil hij?”

De twijfels spatten van het beeld af, volgens kijkers van Married At First Sight is de ongemakkelijkheid voelbaar. Het gesprek loopt ook niet geweldig soepel. Maar daar heeft Kim een verklaring voor: „Normaal kom ik heel goed uit mijn woorden en weet ik precies wat ik wil zeggen. De laatste twee dagen is dat niet.” Antoine voelt aan dat zijn vrouw soms even niet zo lekker in haar vel zit. „Je hebt het even ergens over, en dan liep het weer dood. Dat is die ongemakkelijkheid die ik een beetje voelde.”

Pauze voor Kim en Antoine

Uiteindelijk, wanneer Kim en Antoine bij Kims tante zijn (daar woont ze), breekt Kim. De hulp van expert Eveline Stallaart wordt ingeroepen en het stel gaat in gesprek. Het besluit: een pauze van elkaar en het experiment dat Married At First Sight is. Maar dat hoeft niet het einde te betekenen. „Je zat op een hele mooie, roze wolk voor het huwelijk en tijdens het huwelijk en daar ben je lichtelijk vanaf gevallen”, legt Kim uit. „Maar ik hoop dat het trappetje niet af is gebroken en dat je nog steeds omhoog kunt klimmen om terug erop te komen.” Ze houdt dus hoop, ondanks dat Antoine in haar ogen nog maar weinig goed kan doen.

„Elk sprookje heeft zijn dieptepunt en eindigt uiteindelijk ook mooi. Er staat nog niet ‘the end’ achter, dus we zullen zien waar het eindigt.” Kijkers leven vooral mee met Antoine, die volgens hen in ‘de last’ van Kim wordt meegetrokken. Toch is er ook verbazing dat Kim zich ‘zo snel’ na het overlijden van haar partner inschreef voor Married At First Sight. Veel kijkers denken dat ze, ondanks dat verlies, geen makkelijke vrouw is. Wat reacties van kijkers:



Met alle respect wat Kim heeft meegemaakt: maar Antoine verdient het ook niet om de last daarvan te moeten meedragen #mafsnl #mafs — Vincent G. de Vlugt (@Vincentgdevlugt) April 26, 2022



Niet alleen voor Antoine, maar ook voor de kijker voelen de huilbuien van Kim ongemakkelijk #mafs #mafsnl — Vincent G. de Vlugt (@Vincentgdevlugt) April 26, 2022



Kim dacht 1 maand na overlijden partner: Kom, laat ik me inschrijven voor MAFS…. HOE DAN? #mafsnl #mafs #MarriedAtFirstSight — Flipje Fluitketelaar (@flipjefluit) April 26, 2022



Ook al heeft Kim haar vriend verloren, ze is volgens mij geen gemakkelijke vrouw!. #mafs#mafsnl — Marianne (@madelief114) April 26, 2022

