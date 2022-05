Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Lof voor uitzending Even tot hier: ‘Weer de spijker op z’n kop!’

Premier Rutte die z’n sms’jes wist bij gebrek aan geheugen. Al een week lang is het ‘t gesprek van de dag. Ook Niels van der Laan en Jeroen Woe van Even tot hier kunnen het niet laten: met hilarische fragmenten blikken ze terug op hét nieuws van de week. Kijkers zijn dolenthousiast over het duo.

Dat Rutte een oude Nokia telefoon bezit, vinden Van Der Laan en Woe hilarisch. Kennen we allemaal. Kun je een spelletje Snake op spelen”, vertelt Woe. De Black lives matter demonstratie? Die eet de slang in het virtuele spelletje gewoon op. Toeslagenaffaire? Hap slik weg.

Even tot hier

Maar waarom was het voor de premier eigenlijk geen optie om een smartphone te gebruiken? De cabaretiers maken er een quiz van. Het publiek mag kiezen tussen drie opties: hij weet niet hoe die werkt, zijn duimen zijn te dik of hij past niet in zijn broekzak. En ja hoor, het is antwoord B. Tegen tijdschrift Margriet zei hij namelijk in een interview dat hij „veel te dikke duim heeft voor het bedienen van een iPhone.”

Dat de vrouw van SGP-leider Kees van der Staaij de sms-kwestie maar onzinnig vond, is een goed recept voor een nieuwe grap. „Hier gaat ‘ie echt het hele gesprek met hem en Marlies aan de Kamer vertellen”, vertelt Van Der Laan. Die is te lang om te laten horen, dus zien kijkers van het programma een doorgespoelde montage. „Zelfs Rutte zat door dit verhaal gewoon sms’jes te sturen hé”, grapt Woe erop los.

Hilariteit over Marlies van der Staaij

De vrouw van de SGP-leider komt vervolgens later in het programma nog aan bod bij een volgende quiz. Wie wil Finland en Zweden niet bij de Navo hebben? Is dat Recep Erdoğan, Victor Orbán of Marlies van der Staaij?

Kijkers van het humoristische programma zijn –net als vorig week– duidelijk te spreken over het programma. „Even tot hier al genomineerd voor een Oscar? Weer de spijker op z’n kop deze week!”, klinkt het op Twitter. Ook een andere kijker reageert vol enthousiasme. „Ik word hier rustig van. Intelligente duiding der dingen, en nog geestig ook.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kunnen we twee Minister Presidenten hebben aub in Nederland Niels & Jeroen? #eventothier — KSL (@kslhome) May 21, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Even tot hier kun je via deze link terugkijken.