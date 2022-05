Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Sms’jes Rutte écht weg: ‘Kunnen volgens provider niet worden teruggehaald’

Ze zijn écht weg, de verwijderde sms’jes van premier Mark Rutte. Dat schrijft hij zelf aan de Tweede kamer. Deze week bleek dat de premier jarenlang op eigen houtje sms-berichten wiste. Hij maakt zelf de afweging wat het waard was om te bewaren en wat niet. Maar welke berichten hij in de categorie ‘niet’ plaatste, zullen we mogelijk nooit weten.

Zelf categoriseert Rutte de berichten die wél bewaard werden als „van belang voor de bestuurlijke besluitvorming”. Die stuurde hij dan door naar een medewerker om te bewaren.

Sms’jes die Rutte verwijderde zijn niet terug te halen

„Desgevraagd heeft de provider gemeld dat sms-berichten niet kunnen worden achterhaald. Deze berichten worden niet opgeslagen. De provider bewaart ten behoeve van ‘billing’ gedurende een periode van een aantal maanden enkel zo genoemde metadata”, schrijft Rutte.

Ruttes verklaring voor het wissen van de berichten is dat zijn telefoon te weinig opslag zou hebben. Inmiddels heeft hij een nieuwe met meer opslag, dus het verwijderen van sms’jes zal hoogstwaarschijnlijk niet meer nodig zijn. Gisteren analyseerden we de oude telefoon van Rutte, want was het verwijderen van die berichten écht wel nodig?

Debat in de Tweede Kamer

De oppositie is verontwaardigd over de handelswijze van de premier. Het maakt volgens haar opnieuw duidelijk dat de minister-president weinig op heeft met openheid en een nieuwe bestuurscultuur. Vandaag moet de premier zich in de Kamer verantwoorden voor het wissen van de sms-berichten. Op Twitter laat Geert Wilders van de PVV al merken dat hij er met gestrekt been ingaat. „De man is net een politieke Bermuda-driehoek. Alles wat hem niet uitkomt verdwijnt ineens en is niet meer te achterhalen”, schrijft hij.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De man is net een politieke Bermuda-driehoek. Alles wat hem niet uitkomt verdwijnt ineens en is niet meer te achterhalen. #smsgate https://t.co/pgDZwemG42 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) May 19, 2022

Coalitiepartijen zijn echter ook niet blij met Rutte. Zo zei Sigrid Kaag van D66 dat zij nooit sms-verkeer verwijdert, „hooguit ruzietjes met de kinderen”. Gisteren zei Rutte dat hij „nooit bewust” belangrijke zaken heeft achtergehouden. Hij zegt zich ook aan de regels en richtlijnen te hebben gehouden. Hoogleraar staatsrecht Wim Voermans twitterde dat het handelen van Rutte „in strijd met de letter en geest van Archiefwet & Wet open overheid”.

De zaak ligt gevoelig in de Kamer omdat het kabinet heeft beloofd de transparantie van de overheid te verbeteren. Rutte heeft op dat vlak in het verleden geen goede naam opgebouwd. Tijdens onderzoek naar het Toeslagenschandaal werd gerept over de ‘Rutte-doctrine’ die verhinderde dat bepaalde stukken aan Kamer en journalisten werden gegeven.