Na Finland vraagt nu ook Zweden officieel lidmaatschap NAVO aan

Het hoge woord is er ook voor Zweden uit. Premier Magdalena Andersson liet vandaag officieel weten dat Zweden bij de NAVO wil en vraagt formeel een lidmaatschap aan.

Finland ging Zweden gisteren al voor en besloot dat zij officieel NAVO-lid willen worden. In de loop van de week verstuurd de Zweedse regering de officiële aanvraag de deur uit.

Zweden en Finland vragen lidmaatschap NAVO aan

Zowel Finland als Zweden presenteerden zichzelf lange tijd, maar liefst tweehonderd jaar, neutraal in de wereldpolitiek. Maar de oorlog in Oekraïne deed hun kijk daarop veranderen. Zweedse politici en inwoners zien graag dat hun land zich aansluit bij de NAVO.

De sociaaldemocraten van premier Andersson spraken zich eerder al positief uit over de lidmaatschapsaanvraag. Deze week wordt de boel dus in werking gezet. De Finse regering besloot gisteren al officieel lid te willen worden, in het vertrouwen dat het parlement daarmee instemt. Dat laatste gebeurt waarschijnlijk ook deze week al.

Oorlog in Oekraïne aanleiding

NAVO-land Turkije maakte bezwaar tegen het toetreden van Finland en Zweden. NAVO-topman Jens Stoltenberg is ervan overtuigd dat beide Scandinavische landen snel kunnen toetreden tot het militaire bondgenootschap.

Zo’n toetreding duurt een aantal maanden, maar in de tussentijd bieden de NAVO-landen veiligheidsgaranties aan Zweden en Finland. De situatie in Oekraïne zorgt ervoor dat beide landen vrezen voor het handelen van de Russische president Poetin.

Russische president Poetin dreigt met ‘reactie’

Met de toetreding van Finland en Zweden veranderen de militaire verhoudingen rond de Baltische Zee. Zo wordt bijvoorbeeld Russische marinehaven in Sint-Petersburg dan omsingeld door NAVO-landen.

Eerder vandaag waarschuwde Poetin dat het Westen op een „reactie” kon rekenen als Zweden en Finland tot het Westerse bondgenootschap toetreden. De Russische president gaf vaker de uitbreiding van NAVO-landen als reden voor het conflict in Oekraïne. Poetin beschuldigt de Verenigde Staten ervan dat zij NAVO-uitbreiding gebruiken om op „agressieve” wijze „toch al moeilijke mondiale veiligheidssituatie te verergeren”.

