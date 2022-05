Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Will Smith in therapie na Oscar-incident, ‘op aandringen van familie’

Will Smith is van plan om flink aan zichzelf te gaan werken nadat hij de controle over zichzelf verloor bij de Oscaruitreikingen in maart. Hij gaf presentator Chris Rock een klap, wat een enorme ophef veroorzaakte.

Wat er gebeurd is, moge inmiddels bekend zijn: Rock maakte een grap over de vrouw van Will Smith, waarop Smith opstond en Rock een regelrechte ‘bitch slap’ verkocht. Het lijkt erop dat er wel wat meer aan de hand is bij de acteur, die volgens Entertainment Tonight in therapie gaat.

Will Smith in retraite en therapie

De afgelopen weken was Will Smith in India voor een vakantie met zijn familie, waar hij naar verluidt ook rust in zijn hoofd probeerde te vinden met meditatie, yoga en spiritualiteit. Volgens insiders zal het daar echter niet bij blijven.

Volgens diezelfde insiders laat het Oscar-incident zien dat er „veel woede in Will zit” en dat de klap een incident was waarbij „alles er een beetje uit kwam.” Bronnen zeggen dat de Amerikaan aan zijn positie binnen zijn huwelijk met Jada Pinkett Smith wil werken, al willen woordvoerders daar niet op in gaan.

Bronnen dicht bij Smith laten in ieder geval weten dat de familie van de acteur en comedian erop heeft aangedrongen om een therapeut in de arm te nemen. „Ze vinden dat hij tijdelijk moet stoppen met acteren, in therapie gaan en zijn problemen uitzoeken en oplossen”, zegt de bron. Welke problemen dit zijn is verder niet bekend.

Chris Rock grapt over Smith na aanval op Chappelle

Chris Rock lijkt inmiddels gewoon door te gaan en het incident achter zich te laten. Al is hij het incident nog niet helemaal vergeten. Nadat afgelopen dinsdag comedian Dave Chappelle werd aangevallen op het podium, kwam Rock on stage, pakte de microfoon en grapte: „Was dat Will Smith?”



