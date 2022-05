Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

AliExpress ernstig van slag met ongepaste zoektermen op de homepage

Wie wel eens op de site van AliExpress koopt, weet dat er regelmatig wat aan de vertalingen van teksten naar het Nederlands schort. Goedkope producten, dus dat hoort erbij. De van oorsprong Chinese webshop maakt het nu echter wel erg bont.

Bezoekers die op de Nederlandse en Duitse site van AliEpxress komen, worden sinds kort begroet met zoeksuggesties als ‘neukende vrouwen’ en ‘neukende vrouwen naakt bikini’. Die staan vrolijk tussen andere onschuldige suggesties zoals ‘ijsvormen siliconen klein’ en ‘zonnebrillen’.

AliExpress maakt het bont

De NSFW-termen verschijnen in de zoekbalk bovenaan de site. Daar toont AliExpress suggesties voor producten waar je meteen naar kunt zoeken of klikken. Meestal zijn dit soort suggesties op populaire zoekopdrachten gebaseerd. Nederlandse bezoekers worden daar nu regelmatig getrakteerd op termen die seksuele activiteiten omschrijven.

Dit probleem treft ook de Duitse variant van de webshop, waar termen als hösen für ficken te zien zijn. De vertaling daarvan hoeven we je niet te vertellen. De seksuele suggesties verschijnen overigens niet altijd, de site lijkt een aantal willekeurige suggesties te selecteren. Bij het klikken op een van de suggesties, verschijnen overigens onschuldige producten. Zoals een ornament voor in de auto en knikkende hond.

Ongepaste suggesties verschijnen al weken

De ongepaste suggesties verschijnen al weken. Op 20 april viel het een Nederlandse Twitteraar al op. De achterliggende oorzaak is niet bekend. Heeft AliExpress een woordenlijst ingeladen die niet goed opgeschoond is? Is het een experiment om bezoekers meer te laten klikken? De Chinese webshop was niet bereikbaar voor commentaar.