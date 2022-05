Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Niets zo veranderlijk als het weer: morgen een paraplu, zondag een zonnebril

Houd voor morgen je paraplu maar bij de hand en steek voor Moederdag alvast maar een zonnebril in je zak. Want tja, als het aan de weersvoorspellers ligt komt een oud gezegde weer uit: ‘Niets is zo veranderlijk als het weer’. Blijkbaar doet niet alleen april wat ie wil, maar ook mei.

Weinig wind, aangename temperaturen en… regen.

Zaterdag kunnen verspreid over het land namelijk buien voorkomen, meldt weerdienst Weeronline. Dat is goed voor de natuur, dat wel. Vanaf zondag hebben we echter opnieuw te maken met droog lenteweer. Daarbij zal het in de nieuwe week flink warmer worden.

Weekend start met de plu

De verschillen tussen de beide weekenddagen zijn dus groot. Weervrouw Diana Woei: „Wie morgen op pad gaat, kan beter eerst de buienradar raadplegen, want verspreid over het land zijn buien mogelijk. Dus het kan zijn dat de paraplu nodig is. De zon breekt ook wel door, vooral later op de dag kan het in het noorden van het land en in de kuststreken behoorlijk zonnig zijn. In het zuidoosten van het land blijven de wolken en buien het langst aanwezig. Toch is het met maxima van 14 tot 19 graden en een zwakke tot matige noordelijke wind best prettig buiten.”

Moederdag beste dag voor lekker weer

In de nacht naar zondag klaart het op steeds meer plaatsen op. Tijdens opklaringen kan het vooral landinwaarts aan de grond een graadje vriezen. Moederdag begint dan ook vrij fris bij zonsopkomst. De zon is er ook vroeg bij, daardoor wordt het al snel warmer. Het is prima weer om moeders te verrassen op een zonnig terras. De zon is echter in deze fase van de lente al erg krachtig. In de middag wordt het 15 tot 20 graden. Woei: „In de volle zon ligt verbranding binnen 20 minuten op de loer. Goed smeren is dus het devies bij lang verblijf in de zon vooral tussen 13.00 en 16.00 uur. Op zondag is de zonnebril veelal nodig, want er zijn flinke periode met zon en het blijft droog.”

In de nieuwe week blijft het vrij stabiel lenteweer. Het is nog steeds erg droog met dagelijks flinke perioden met zon. Het wordt stapsgewijs warmer. Woensdag kan het plaatselijk met 25 graden zomers warm worden.