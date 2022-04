Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De koppels van ‘Temptation Island Love or Leave’ 2022: vooraf al jaloezie

Monica Geuze en Kaj Gorgels presenteren vanaf 28 april het nieuwe seizoen van ‘Temptation Island: Love or Leave’ bij Videoland. Dat duurt nog even, maar… de koppeltjes van het nieuwe seizoen zijn vandaag bekendgemaakt. Eén stel meldt het vooraf al: beiden zijn jaloers. Dat belooft dus wat.

Geuze, Gorgels en de vaak drommen kijkers volgen de liefdesavonturen van vier Nederlandse koppels en verschillende singles. De komende editie is opgenomen op de Dominicaanse Republiek en bevat een aantal nieuwe elementen. Zo mogen de koppels in Nederland al kiezen welke singles meegaan en gaan ze los van elkaar op reis. Ze mogen de vrijgezellen dus eigenlijk zélf kiezen.

Zij durven Temptation Island aan

Ben jij benieuwd welke koppels de test aangaan? We stellen ze aan je voor.

Iris en Whitney

De 27-jarige directe en eerlijke Iris (beveiliger haven) en de 34-jarige sportieve en nuchtere Whitney (brandbeveiliger) zijn drie jaar samen. De afgelopen jaren hebben ze regelmatig te maken gehad met vertrouwenskwesties. Voor het stel is hun deelname aan ‘Temptation Island: Love or Leave’ erop of eronder. Whitney wil zich graag bewijzen aan Iris en zij wil er vooral achter gaan komen of Whitney te vertrouwen is.

Maris en Ivo

De ondernemende en vredelievende 27-jarige Maris (creative director) en de bevlogen en optimistische 28-jarige Ivo (content marketeer) zijn maar liefst negen jaar samen en kennen elkaar van het uitgaansleven. Maris denkt graag na over de toekomst, Ivo leeft met de dag. Maris twijfelt daardoor aan de relatie en wil onderzoeken of ze gevoelens kan ontwikkelen voor iemand anders. Ze gunt Ivo ditzelfde proces. Ivo hoopt dat Maris er door hun deelname achter komt dat Ivo de ware is.

De ware of niet in Temptation Island

Linde en Jan Sietse

De 24-jarige en sociale, ondernemende Linde (woonbegeleider psychiatrische afdeling) en de 26-jarige grappige en eigenwijze Jan Sietse (ex-marinier) zijn pas een jaar samen. De twee hebben elkaar leren kennen op Curaçao en het was meteen liefde op het eerste gezicht, maar zijn beiden wat onzeker en jaloers. Met hun deelname aan ‘Temptation Island: Love or Leave’ hopen ze dit te verminderen en erachter te komen of ze de ware voor elkaar zijn.

Annebel en René

De 25-jarige lieve en ambitieuze Annebel (medewerkster klantenservice) en de sportieve en sociale 27-jarige René (beveiliger en online personal trainer) zijn vijf jaar bij elkaar. Ze doen alles samen en wijken nooit van elkaars zijde. Ze zijn toe aan de volgende stap in hun relatie en willen met hun deelname onderzoeken of hun relatie inderdaad zo sterk is als ze denken. René vraagt zich af of hij zijn wilde haren verloren is en of de playboy nog in hem zit. Annebel heeft het idee dat René haar soms voor lief neemt. Beiden zijn benieuwd of ze iemand ontmoeten die hen meer kan bieden dan ze nu al hebben.

Temptation Island: Love or Leave is vanaf 28 april hier op Videoland te zien.

