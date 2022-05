Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jouke en Karlijn hielden geheime BZV-liefde verborgen met vermomming: ‘Pruik en bril op’

Het BZV-avontuur zit er na zondag op en de meeste boeren vonden in dit seizoen de liefde. Zo ook melkveehouder Jouke en zijn Karlijn. Die na de opnames van Boer Zoekt Vrouw erg creatief waren om hun liefde verborgen te houden voor pottenkijkers. Zo droeg Karlijn regelmatig een pruik of bril en werd het huis hermetisch afgesloten.

Gisteren reageerde het verliefde stel op de laatste aflevering van Boer Zoekt Vrouw. De Friese Jouke vond uit 434 brieven de Brabantse Karlijn. „Ik vind eigenlijk alles gewoon leuk aan haar”, vertelt Jouke tegen RTL Boulevard.

Jouke en Karlijn gebruikten vermomming voor geheime BZV-liefde

De regionale Friese media merkten in maart op dat boer Jouke zijn erf behoorlijk goed had afgeschermd. Destijds werden de afleveringen van Boer Zoekt Vrouw nog uitgezonden, maar waren de opnames natuurlijk allang voorbij. Pientere BZV-kijkers concludeerden toen al dat een vrouw op de boerderij was ingetrokken.

Het BZV-seizoen werd vorig jaar al opgenomen, in een tijd dat ook het coronavirus door het land woekerde. Na de opnames verkeerde Nederland nog in lockdown. Daardoor was Karlijn de helft van de week in Friesland. „Als Karlijn hier aan kwam rijden had ze meestal een pruik of bril op”, vertelt Jouke. „En de auto verstoppen”, reageert Karlijn. Om zo aan nieuwsgierige pottenkijkers niet te verklappen dat het stel samen was. Jouke plakte de ramen af en omheinde het terras „provisorisch”, zodat het koppel wel nog buiten kon vertoeven. „Allemaal gedoetjes, maar ook wel weer lachen”, zegt de melkveehouder.

Herkend door Boer Zoekt Vrouw

Ruim drie miljoen kijkers aanschouwden iedere week de liefdesperikelen van Boer Zoekt Vrouw. Jouke ervoer zijn boerenfaam dan ook in de supermarkt tijdens het boodschappen doen. „Dan zijn er toch mensen die nieuwsgierig zijn en dingen vragen. Dat went ook weer”, vertelt hij.

In de BZV– reünie sprak de Brabantse Karlijn al uit dat ze op een dag (voorgoed) naar Friesland vertrekt. „Dat moet op het tempo waar Karlijn zich prettig bij voelt, want die moet daar alles achterlaten. Van mij mag het vandaag wel, maar voor mij is het in die zin makkelijker”, legt de boer uit. Maar hij is ervan overtuigd dat de twee samen een leven gaan opbouwen. „Gezin of trouwen kan daar ook bij horen. Maar dat is toekomstmuziek, dat zien we dan allemaal wel. We moeten proberen rustig aan te doen”, lacht Jouke.