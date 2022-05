Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Binnenkort op vakantie? Ontlast Schiphol en kies voor een ander vliegveld

Vakantiegangers kiezen er steeds vaker voor vanaf een ander vliegveld dan Schiphol te vertrekken vanwege de drukte van de laatste tijd op die luchthaven. „Zeker bij nieuwe boekingen geven reizigers, als dat kan, de voorkeur aan vertrek van een regionale of internationale luchthaven”, vertelt reisbrancheorganisatie ANVR.

Volgens voorzitter Frank Oostdam nemen vakantiegangers de drukte voorlopig nog voor lief, maar dat kan veranderen. Het uitwijken naar luchthavens als die van Rotterdam of Brussel kan volgens Oostdam Schiphol voor een deel ontlasten. „Maar het is een druppel op een gloeiende plaat.”

Onrust onder reizigers

Voor reisorganisaties met eigen vliegtuigen zoals TUI is het veranderen van het vertrekpunt nog niet zo eenvoudig, vanwege bestaande afspraken. Reisbureaus die van losse vliegmaatschappijen gebruikmaken, kunnen redelijk makkelijk vakanties vanaf andere luchthavens aanbieden.

Onder reizigers is een hoop onrust, zegt Oostdam. „Men maakt zich zorgen over de drukte. Het is niet zoals de afgelopen jaren dat de vakantie begint als je op Schiphol bent. Het is nu meer een horde die je moet nemen.” Volgens de voorzitter gebeurt het ook dat mensen hun bestemming kiezen op basis van het gewenste vertrekpunt, in plaats van andersom. Bekijk hier de verwachte drukte voor vandaag.



Schiphol leent tijdelijk borden van de Efteling. pic.twitter.com/OmWhPylwkS — Maurice van Berkel (@Mvan_berkel) May 24, 2022

Personeelstekorten Schiphol

Door personeelstekorten is het op Schiphol al wekenlang druk. Ook maandag waren er weer „erg lange” wachtrijen. Volgens een woordvoerder van de luchthaven komt dat doordat er minder beveiligingspersoneel was dan gepland. Reizigers klaagden over urenlang wachten bij de beveiligingsbalies, waardoor een deel de vlucht niet kon halen.

Op sociale media delen reizigers massaal hun onvrede over de luchthaven. Zo noemen sommige toeristen Schiphol zelfs ‘de slechtste luchthaven die ze ooit hebben gezien’. Op video’s is te zien hoe reizigers dicht tegen elkaar aan staan. „Mensen staan opgepropt op elkaar”, klinkt het op Twitter. „Kinderen en ouderen moeten meer dan 3 uur staan. Wat een incompetentie, Schiphol. Afschuwelijk.” Een andere reiziger filmt cynisch de 1,5-meterstickers op de grond. „Houd afstand iedereen. Wat een shitshow.”



Personeelstekort op #Schiphol is meteen duidelijk: de rij voor de security begint zo'n beetje op de parkeerplaats buiten, waarna je door een aluhal naar de ingang van de terminal mag. Opzich schiet de rij wel op, maar zenuwachtig worden veel mensen er wel van. pic.twitter.com/CudBg8S7DZ — Niels de Groot (@NEdeGrt) May 25, 2022

Drukte Schiphol vandaag onder controle

Vandaag lijkt de drukte op Schiphol echter mee te vallen. „Goed geregeld”, laat een reiziger weten. „Giga rij, maar duurde slechts een uurtje langer voor de beveiliging en liep vlot door.”



#schipholairport #schiphol vanmorgen een lange rij, maar uiteindelijk maar 1,5 uur om door de security te komen. Had erger verwacht. pic.twitter.com/npzKJvuryS — Marieke de Jong (@Mariek004) May 25, 2022



Werd vanmorgen op #schiphol naar buiten gestuurd, om in de rij aan te sluiten. Gelukkig liep het gestaag door en in iets meer dan een uur de controle gepasseerd. Vond trouwens het personeel op Schiphol aardig relaxed. pic.twitter.com/NC4ke2T2yR — GroundhopperDTC (@PuckJansen1954) May 25, 2022



