Het geheim van Het Mooiste Meisje van de Klas: ‘Een shock’

Het verhaal van Alexandra Leijs in Het Mooiste Meisje van de Klas scoorde gisteren hoge kijkcijfers. Bijna een miljoen kijkers zagen hoe de dood van haar zus Roswitha het leven van de danseres heeft getekend.

Als 11-jarig meisje werd Leijs gevraagd voor het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Ze verhuist van het West-Friese dorpje Langedijk naar een pleeggezin in de grote stad. Op het Conservatorium maakt Alexandra lange dagen, waarna een carrière als danseres zich aanbreekt.

Mooiste Meisje van de Klas

Maar het is niet alleen maar koek en ei in het leven van Het Mooiste Meisje van de Klas. Door een aangeboren hartafwijking sterft haar zus al op 23-jarige leeftijd. Haar dood maakt een grote indruk op Leijs. Niet alleen omdat ze nu haar zus moet missen, maar ook omdat er een groot geheim naar boven komt. Op haar sterfbed onthulde Roswitha namelijk dat de twee zussen niet dezelfde vader delen. „Ik wilde haar helemaal niet geloven”, vertelt Leijs. „Ik was in shock. Maar toen heeft ze het uitgelegd.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De grote droom van haar moeder was om een tweede kind te krijgen. „Ze was heel erg bang dat het tweede kind nog een hartafwijking zou krijgen. Ze werd op een gegeven moment heel erg verliefd op een huisvriend en zo ben ik ter wereld gekomen. Van een slippertje, om het maar zo te zeggen. (..) Ik was compleet in shock dat dit me niet eerder verteld was.”

Herinneringen ophalen met Winston Post

Als ze de huisvriend en daarmee dus haar vader eenmaal opzoekt, blijkt er niet echt sprake te zijn van een bijzondere band. „Ik had er ook niet echt behoefte aan”, vertelt Leijs. Van haar carrière als danseres maakt ze een sprong naar een loopbaan als model en later als visagist.

Tijdens één van de klussen loopt ze acteur en model Winston Post tegen het lijf. De twee blijken allebei fan van de discogroep Spargo en beginnen spontaan te dansen tijdens de fotoshoot. Het leidt tot een romantische relatie van 3 maanden. In het programma zien de twee elkaar na jaren weer terug. „Nog steeds het mooiste meisje van de klas”, zegt Post, nadat hij haar in de armen vliegt.

‘Wees lief voor elkaar’

Grijnzend halen de oude geliefden herinneringen naar boven. „Ik was natuurlijk gek op jou, maar ik kreeg je beste vriend erbij”, vertelt Post. „Op sommige momenten moest ‘ie even oprotten, maar over het algemeen waren we veel met z’n drieën.” Ook Leijs kijkt met veel liefde terug naar deze tijd. „We hebben echt veel lol gehad.”

Aan het einde van de aflevering blikt Leijs terug op haar leven tot zover en deelt ze nog een aantal levenslessen met de kijkers. „Haal altijd het onderste uit de kan voor jezelf. Maar geniet ook heel erg van de kleine dingen. Het leven is echt maar kort, dat is gewoon een feit. Zorg goed voor de ander, die dicht bij je staat. Wees lief voor elkaar.”

Het Mooiste Meisje van de Klas is terug te zien via AVROTROS.