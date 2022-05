Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hello Goodbye-kijkers ontroerd door ’emotionele terugblik’ in Hoe is het nu met?: ‘Prachtig’

Presentator Joris Linssen zag in 23 seizoenen Hello Goodbye allerlei mensen en persoonlijke verhalen voorbijkomen. Gisteravond was de ‘Hoe is het nu met?’-aflevering van het programma een heuse kijkcijferhit. De presentator ging langs bij de verhalen die het meeste indruk op hem maakten en ook kijkers zijn wederom geraakt.

Linssen luisterde de afgelopen jaren op Schiphol naar duizenden ontroerende, blije en bijzondere verhalen. Het programma Hello Goodbye trekt al jaren veel trouwe kijkers. In de aflevering van gisteren gaat hij gaat langs bij vijf mensen met een verhaal dat hij nooit vergat.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Als je denkt dat je een kutleven hebt, kijk dan nu naar 'Hello Goodbye: hoe is het nu met?' Dan wordt je eigen shit meteen gerelativeerd. #DikkeTip #hellogoodbye — Susanne (@suusonline) May 19, 2022

Joris Linssen herenigd met Hello Goodbye-gezichten

De eerste persoon die Linssen bezoekt, is de Antilliaanse Eugonie. Twee jaar geleden trof hij haar op Schiphol, wachtend op haar getuige. Zij trad voor de tweede keer in het huwelijksbootje. Haar eerste huwelijk was met een man, drie maanden later werd ze verliefd op een vrouw.

Linssen bezoekt haar en haar vrouw in hun huis in Nederland. Waar een dochtertje werd geboren en Eugonie is inmiddels ook zwanger. De kinderen hebben dezelfde vader, maar dus twee verschillende moeders. Een bijzonder verhaal, volgens Linssen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Die chemie komt zeker ook door jou Joris. #HelloGoodbye is echt één van de mooiste programma’s op tv. #KhalidenSophie — Mir 💖 (@mboschnl) May 18, 2022

Later komt ook het verhaal van Rosanne voorbij, die in 2009 op het vliegveld door Linssen werd aangesproken. Een medische fout tijdens een operatie op 4-jarige leeftijd, zorgde ervoor dat zij voor levenslang in een rolstoel belandde. Ze sprak openhartig over haar liefdesleven en ook de hunker naar een seksuele ervaring, waarbij haar rolstoel toch vaak in de weg stond. Inmiddels is Rosanne 34 jaar en Linssen gaat bij haar thuis langs. Ze zag in haar leven, naar eigen zeggen, het licht en werd toegewijd aan god. Aan de presentator vertelt ze vol lof hoe ze een religieus pad bewandelde en hoe ze haar maagdelijkheid verloor.

Tranentrekkende verhalen in ‘Hoe is het nu met’-aflevering

Daarna ziet de kijker het verhaal van Jantina en Gerard, uit een aflevering uit 2018. Het stel stond hun dochter op te wachten en Jantina vertelde openhartig over de Alzheimer van Gerard en haar vrees of hij zijn dochter nog zou herkennen. Bij de aankomst van hun dochter, bleek het voor Gerard inderdaad moeilijk om zich dat te realiseren.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

"Het schijnt dat jij mn dochter bent" Gut wat verdrietig is Alzheimer toch #hellogoodbye #terugblik — Saskia (@saskia86) May 19, 2022

Linssen gaat thuis langs bij Jantina en Gerard blijkt te zijn overleden. Bij aankomst schiet Jantina vol. Ze vertelt over haar grote liefde. „Ik blijf in mijn hart met hem getrouwd” en daarna volgt hun bijzondere liefdesverhaal. Jantina raakte als 21-jarige, als verrassing, in verwachting van Gerard. Zijn vrienden praatten hem om en maakten hem wijs dat Jantina Gerard voor het karretje wilde spannen. Ze kreeg het kind alleen, maar Gerard realiseerde zich dat hij toch in haar leven wilde zijn. „Het mooiste wat hem ooit was overkomen”, vertelde hij haar altijd.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#helloGoodbye Hoe is het nu?

Terugkijken met Gerard " See you later alligator", die toen dementerend was en 2 jr geleden is overleden. En Mart, die als meisje ter wereld kwam en nu als man heel oud gaat worden.

Alle goeds voor hem, met alle liefde die Sander hem geeft i🏳️‍🌈 — audrey (@Braafheidzelve) May 19, 2022

Begin 2017 ontmoette de presentator Mart, die geboren werd als meisje en in transitie ging op z’n zestiende. Hij ontving na de uitzending veel hartverwarmende reacties. Linssen zoekt hem op in zijn huis, waar hij samenwoont met zijn nieuwe liefde „Veel veranderd in vijf jaar”, legt hij uit. Hij heeft een relatie met zijn beste vriend Sander en noemt zichzelf „hetroflexueel”. Daarna ontmoet de presentator de vriend van Mart en praten ze over hun kinderwens. Mart heeft zijn baarmoeder nog en het stel gaat via de biologische weg hun kinderwens waarmaken.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De natuur heeft geen boodschap aan menselijke 'cognitieve' categorieën: 'vrouw naar man' transgender is volstrekt gelukkig als man, heeft relatie met andere man maar heeft gelukkig zijn baarmoeder nog waardoor zij samen op natuurlijke wijze kinderen kunnen krijgen #hellogoodbye — introversum 🌈 🌍 (@Introversum1) May 19, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Bijzonder zeg. Een transman die een kind wil baren. Het is 2022 mensen. Why not? Het mag en kan gelukkig allemaal #hellogoodbye — Antoinette 💙💛🕊 (@AagjeEm) May 19, 2022

Kijkers ontroerd

Tot slot is daar nog het verhaal van Sawa uit Pakistan, die Linssen in 2021 sprak. Ze moest om religieuze redenen vluchten uit haar thuisland. Zelf was ze op dat moment in verwachting, maar ze moest haar andere zoontje en man achterlaten. Ze zag ze tweeënhalf jaar niet, tot groot verdriet van Sawa. De Nederlandse buurman en buurvrouw hielpen haar op weg en waren betrokken bij de hereniging van het Pakistaanse gezin in Nederland.

Linssen treft hen in Friesland, waar de familie een nieuw bestaan opbouwt. Sawa is opnieuw zwanger, ze leren Nederland en de ouders willen beide in de zorg werken. Ook de behulpzame buurman en buurvrouw zijn nog steeds hecht met het gezin. Die bestempelen zij als familie.

Kijkers blijken ontroerd door de bijzondere verhalen. Ook loven zij de presentatie van Linssen, die volgens hen aandachtig luistert. Kijkers hopen op meer ‘Hoe is het nu met?’-afleveringen in de toekomst.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Prachtig programma met boeiende mensen en verhalen. Joris Linssen verdient een #televizierring voor #hellogoodbye. Ik zeg het nog maar eens. — Edwin Pittens (@edwinpittens) May 19, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een prachtig programma is dit toch! 🥹 #hellogoodbye — Clau (@kroonmaki) May 19, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#hellogoodbye Joris volgens mij heb je nog veel meer prachtige verhalen. Maak alsjeblieft nog een meer afleveringen "Hoe is het nu met". Alsjeblieft. — Anja ❤ (@AnjaJosTweet) May 19, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een fantastisch en emotionele terugblik op #hellogoodbye — Groetjes (@LennSmit) May 19, 2022

Wil je Hello Goodbye terugkijken? Je vindt de aflevering van gisteravond hier.