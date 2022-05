Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Als onweer straks losbarst en je bent buiten, wat kun je het beste doen?

Onweer… het komt er vandaag op verschillende plekken in Nederland aan. Stel dat je dan nog buiten bent, want kun je dan eigenlijk het beste doen? Weerdienst Weeronline zette tips op een rij. Ook een paar voor ‘binnen’.

Metro schreef het vanmorgen al: er komt een redelijk tot zonnig weekend aan, maar vandaag wordt het nog bar en boos. Vooral Limburgers moeten vrezen voor plaatselijk misschien wel 60 millimeter regen. Dat is meer dan het hele maandgemiddelde gewoonlijk in mei. Ook de woorden valwind en lokale tornado zijn gevallen. Maar ook onweer. We krijgen donder en bliksem dus.

Als je overvallen wordt door onweer

Voor onweer wordt vaak ruim van tevoren gewaarschuwd, maar alsnog kan het iemand soms overvallen. „Belangrijk is dan dat mensen weten hoe ze het onweer op een veilige manier kunnen doorstaan”, zegt Jaco van Wezel, weerman bij Weeronline. „Allereerst is het belangrijk dat wie zich op het water bevindt of op een open boot, snel aan land komt. Water geleidt stroom en als de bliksem dichtbij inslaat op het water ben je de pineut. Op land is het verreweg de veiligste optie om in een gebouw of auto te schuilen tijdens hevig onweer”, zegt Van Wezel.

De tips van Weeronline op een rij, doe er je voordeel mee.

Vermijd hoge plekken

Hoge plekken zijn risicovol, omdat bliksem vaak de kortste weg naar de grond zoekt. Maar ook hoge objecten zoals bomen en masten zijn ‘favoriet’ voor blikseminslagen. Het is dus belangrijk om niet onder of vlak naast een boom of een mast te gaan staan. Wie in het bos overvallen wordt door noodweer, kan het beste schuilen in een lagergelegen gebied onder een groep lage bomen, zonder te dichtbij een boom te gaan staan.

Maak jezelf klein

Als het te laat is om nog een schuilplaats te zoeken, kan men het beste gehurkt op de grond gaan zitten met de benen bij elkaar en leunend op de tenen. Dit is om zo min mogelijk contact met de grond te hebben, waardoor bij een blikseminslag de stroom moeilijker door het lichaam heen naar de grond kan stromen. Daarom is het belangrijk niet plat op de grond te gaan liggen.

Onweer ligt ook bij je thuis op de loer

Maatregelen binnenshuis

Hoewel de risico’s op ongelukken met bliksem binnenshuis kleiner zijn dan buiten, is het nog niet compleet veilig. De risico’s binnen kunnen op de volgende manier beperkt worden:

Ga niet douchen. Zoals eerder gezegd geleidt water elektriciteit. Als bliksem inslaat in een waterleiding in de omgeving kun je via het water onder de douche (of in mindere mate kraan) een zware schok krijgen! Haal de stekkers van apparaten uit het stopcontact om overspanning te voorkomen. Overspanning kan apparatuur kapot maken en leiden tot brand. Doe ramen en deuren dicht. Dit is vooral een maatregel om schade door de randverschijnselen van onweersbuien (zoals zware regenval en harde windstoten) te voorkomen.



Goede voorbereiding op hevig onweer

De beste optie is natuurlijk om goed voorbereid te zijn door de weerberichten, waarschuwingen en de neerslagradar te volgen. Blijf als dat kan binnen wanneer er een grote kans is op onweer.